Yuri llega a Monterrey para su próxima presentación

En enero, Yuri compartió una fotografía junto a su amiga Thalía, quien ha vivido un proceso muy cerca de Dios y comentó que incluso ya le planteó la idea de hacer una colaboración y esto fue un poco de lo que hablaron en aquella ocasión.

“Sí por supuesto Comentábamos que siempre, cuando tú exteriorizas tu fe, pues hay gente que te quiere mucho y te aplaude, pero hay otra gente que nos tira hasta por debajo de la lengua y ella me comentó, que qué fuerte es ser cristiano y qué fuerte que cuando tú te acercas a Dios siempre hay gente que no le gusta, siempre hay gente que no cree en nuestra conversión, siempre hay gente que, que que tiran y decía bueno mana, bienvenida al club yo ya lo viví hace 30 años, 30 y tantos años atrás cuando yo me acerqué a Dios y fui muy pero muy, muy muy, muy, muy atacada por ser cristiana” expresó Yuri.

La cantante, que próximamente lanzará un nuevo disco titulado, señora, también expresó que tanto como Thalía, como ella han mantenido un matrimonio duradero.