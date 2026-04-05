Yuri estrena vestuarios inspirados en España y México

A lo largo de los años, Yuri ha trabajado con distintos diseñadores para dar vida a atuendos que reflejan la evolución de su estilo

La cantante Yuri continúa consolidando su sello dentro del espectáculo no solo por su voz, sino también por los vestuarios que han definido cada etapa de su carrera.

Una imagen marcada por el glamour

Con una apuesta constante por el glamour, las lentejuelas, las transparencias y las siluetas arriesgadas, la veracruzana ha convertido su imagen en un elemento clave de sus presentaciones, logrando que cada show sea también una experiencia visual para su público.

A lo largo de los años, Yuri ha trabajado con distintos diseñadores para dar vida a atuendos que reflejan la evolución de su estilo, adaptándose a las tendencias sin perder su esencia extravagante y elegante.

El vestuario como parte del espectáculo

Sus cambios de vestuario en el escenario se han vuelto parte del espectáculo, destacando por su producción y por el cuidado en cada detalle, lo que la mantiene vigente dentro de la industria musical.

Alista vestuario especial para próxima presentación

De cara a su presentación del próximo 20 de mayo, la intérprete alista un vestuario especial creado por Adan, quien ha desarrollado una propuesta que promete sorprender.

Aunque los detalles se mantienen bajo reserva, se espera un diseño que combine modernidad y espectacularidad, resaltando la energía de Yuri sobre el escenario y reafirmando su estatus como una de las artistas más icónicas en cuanto a imagen y performance.