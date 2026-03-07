Yuri conquista Monterrey con una noche llena de nostalgia

El espectáculo se convirtió en un verdadero viaje en el tiempo, donde el público revivió algunos de los grandes éxitos que han marcado su carrera.

Yuri hizo vibrar a los regios en una noche llena de música, nostalgia y mucha energía.

Durante el concierto, la veracruzana agradeció el cariño de sus fans en Monterrey, quienes la acompañaron y corearon cada uno de sus temas de principio a fin.

El espectáculo se convirtió en un verdadero viaje en el tiempo, donde el público revivió algunos de los grandes éxitos que han marcado su carrera, como “Ella Más Que Yo”, “Maldita Primavera” y “El Apagón”.

Además de sus clásicos, la cantante también interpretó temas de su más reciente material discográfico, logrando que el público disfrutara tanto de la nostalgia como de su nueva música.