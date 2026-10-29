Yuri abrirá su vida al público con un documental sin filtros

Yuri comentó que actualmente utiliza sus redes sociales con un propósito y adelantó que, cuando llegue el momento, invitará al público a conocer el documental

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Yuri adelantó que próximamente se estrenará un documental sobre su vida, en el que hablará abiertamente de experiencias personales y de etapas que han marcado su historia, sin intentar proyectar una imagen perfecta ante el público.

Durante su participación en la ponencia “El arte de hacer justicia: cuando la música le da voz a las mujeres”, realizada en el Poder Judicial del Estado de Nuevo León, la cantante explicó que busca mostrar su historia tal como ha sido, con sus errores y aprendizajes, en lugar de presentar una versión idealizada de sí misma.

“¿Para qué haces un documental si te vas a poner con velitas y ‘ay, la santa Yuri’? No, no, que vean las cosas malas que yo hacía”, expresó.

La intérprete también habló de los cambios que ha vivido a lo largo de los años y de cómo, desde su perspectiva, es posible construir una vida distinta, tener una familia y ganarse el respeto de los demás.

“Que sí se puede tener una familia, que sí se puede ser una mujer digna, que sí se puede que la gente te respete”, señaló.

En ese sentido, destacó la importancia que tiene su matrimonio en su vida y mencionó la relación de 31 años que mantiene con su esposo, a quien describió como una persona importante para ella y que la ayuda a tomar decisiones como madre.

Yuri comentó que actualmente utiliza sus redes sociales con un propósito y adelantó que, cuando llegue el momento, invitará al público a conocer el documental, aunque todavía no compartió su título ni una fecha específica de estreno.

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