Youtuber crea covers de canciones con sonidos de animales

El ingenio de este compositor ha creado covers divertidos como Blinding Lights, Happy, Get Lucky y entre otras más.

Miles de covers o interpretaciones circulan por internet, sin embargo, el ingenio de este usuario de YouTube ha llamado la atención, pues convierte los sonidos de diferentes animales en verdaderos instrumentos musicales para recrear canciones famosas.Ladridos, maúllos, ronquidos, graznidos, cacareos, entre otros muchos ruidos son los que utiliza "Insane Cherry" (Cereza insana o cereza loca) para poder hacer covers de canciones como Blinding Lights, Happy, Gangam Style, Smooth Criminal, Chandelier, B.Y.O.B, y muchas canciones más.Supuestamente, el usuario de origen ruso se unió el 11 septiembre en 2014, mismo día en que subió su primer video, el cual es un cover de 10 segundos de la canción 'Don't Speak' de No Doubt con sonidos de animales.De momento el video más reproducido de "la cereza loca" es un cover de Numb de Linkin Park, el cual cuenta con 5 millones 148 mil reproducciones, le sigue el cover de Chop Suey de System Of A Down con 4 millones 459 mil vistas, ambos subidos en 2016.Asimismo el youtuber cuenta ya con 627 mil suscriptores, más de 100 mil reproducciones en sus videos y 210 videos en su biblioteca de contenidos.Acá te dejamos una "selección" de sus "mejores trabajos", y te invitamos a checarlos para ver cual es el "mejor cover".Con información de elhorizonte.mx

Comentarios