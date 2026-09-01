‘Your Name’ regresará a cines por su 10 aniversario

La película anime de romance dirigida por Makoto Shinkai volverá a la pantalla grande el próximo 8 de octubre, aunque solo en salas seleccionadas

Una de las películas anime de romance más populares de los últimos años, volverá a estrenarse en cines por su 10 aniversario.

Después de rumores y publicaciones alusivas a la cinta dirigida por Makoto Shinkai, se anunció que la película estará disponible a partir del 8 de octubre.

La cinta regresa a la cartelera en el marco de su décimo aniversario, ofreciendo la oportunidad de revivir en pantalla grande la historia de Mitsuha y Taki.

Sin embargo, la proyección de la película solo estará disponible en salas seleccionadas, las cuales, hasta el momento, no se han anunciado.

La cinta de Makoto Shinkai tuvo impacto global inmediato, pues, en su estreno en Japón, superó los 174 millones de dólares en recaudación.

¿De qué trata 'Your Name'?

"Your Name" presenta el encuentro improbable entre Mitsuha Miyamizu, una estudiante de un pequeño pueblo ficticio llamado Itomori, y Taki Tachibana, un joven de Tokio.

Ambos, desconocidos entre sí, despiertan un día en el cuerpo del otro, enfrentando la confusión inicial con mensajes, notas y reglas que les permiten adaptarse a la vida del otro.

Y aunque en un inicio la situación parece extraña, curiosa y divertida, se transforma en una conexión profunda.

La relación entre ambos evoluciona mediante acciones pequeñas en el día a día, hasta que los intercambios se interrumpen de manera repentina.

Esa separación desencadena una búsqueda marcada por la nostalgia y la certeza de que existe alguien imposible de olvidar.

La película explora emociones como la pérdida, el anhelo y la esperanza, elementos que han conquistado a públicos de todas las edades.