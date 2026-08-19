YouTube cambiará la forma de contar sus visualizaciones

A partir del 24 de agosto, la plataforma registrará una visita en cuanto inicie la reproducción; la medida no afectará los ingresos.

YouTube anunció este lunes que, a partir del próximo 24 de agosto, modificará su forma de contabilizar las visualizaciones de sus videos para registrar una visita en el mismo instante en que el contenido comience a reproducirse.

Esta actualización busca estandarizar la medición en toda su plataforma, después de que el año pasado se implementara la misma medida en sus videos cortos, conocidos como Shorts.

Con este cambio, el contador de YouTube funcionará de manera similar al de otras redes sociales competidoras, como Instagram y TikTok, que también suman una visualización desde el primer fotograma.

"este cambio no afectará a los ingresos de los creadores ni a los requisitos de acceso al programa para socios de YouTube". señalo la plataforma "Los ingresos de los creadores seguirán basándose en las 'Visualizaciones de Shorts con interacción' y las 'Horas de reproducción con interacción'", anota la empresa.

Por su parte, la plataforma de "X" sigue contando con sus visualizaciones tras dos segundos de reproducción; solo YouTube, Instagram y TikTok quedarán con el conteo de visualizaciones desde el primer instante en que los usuarios entren a su contenido.