'You': Lo que se sabe de la temporada 5 de Netflix

La serie del odiado, pero también amado asesino serial Joe Goldberg, podría estar a tan solo una temporada de terminar su historia

Por: Héctor Ortega

Marzo 13, 2023, 17:52

¿La exitosa y amada serie de Netflix, 'You', finalizará en la próxima quinta temporada? De acuerdo a declaraciones de su protagonista, Penn Badgley, todo parece indicar que sí.

Tras la finalización de la cuarta temporada en donde el odiado, pero también amado Joe Goldberg, terminó por aceptar su naturaleza de asesino serial, una quinta temporada mostraría perfectamente por fin las consecuencias de sus atroces crímenes.

Los rumores sobre que la temporada 5 de esta aclamada serie de Netflix sería la última, se avivan luego de las declaraciones de Badgley, quien durante una entrevista expresó su deseo por que su personaje tenga su final en la próxima temporada.

Pese a sus deseos de concluir la serie y la historia de su personaje en una quinta y última temporada, el actor dejó en claro que no depende de él concluir con la historia de 'You'.

'Pero, por supuesto, eso no depende de mí. No sé a dónde va. Pero para mí, con este concepto y con este personaje, siempre quisimos ser responsables y no es el tipo de cosa que podemos dejar que siga adelante porque le va bien', añadió.

¿De qué tratará la temporada 5 de You?

De confirmarse que esta sería la última etapa de la serie, veríamos a un Joe Goldberg enfrentando las consecuencias de sus atroces asesinatos cometidos a lo largo de su vida.

Durante el transcurso de su historia, Joe nunca ha enfrentado a la justicia o estado al borde de hacerlo por sus crímenes, pues todo aquel que descubre su oscuro secreto termina muerto, aunque él mismo no lo quiera.

El final de la cuarta temporada nos dio señales de que Joe dejará de luchar contra su monstruo interior para convertirse por completo en él, regresando a su antiguo hogar en Nuevo York y comenzar una nueva vida como ya lo ha hecho en repetidas ocasiones.

Su regreso a Nueva York queda perfecto para darle un cierre a su historia, pues resignado aceptando lo que desde un principio fue, Joe aceptaría enfrentar la justicia por sus actos, terminando detrás de las rejas o dos metros bajo tierra.

¿Cuándo se estrena la nueva temporada?

Si bien Netflix no ha hecho ningún anuncio oficial sobre el regreso de la serie, si se llega a confirmar, 'You' estaría regresando a finales de 2024 o hasta 2025, esto de acuerdo al patrón de años anteriores.

(Con información de elhorizonte.mx)