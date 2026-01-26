Yoshi debuta en tráiler de 'Super Mario Galaxy: La Película'

Nintendo e Illumination presentaron el primer vistazo oficial a Yoshi en “The Super Mario Galaxy Movie”, secuela que llegará a los cines el 1 de abril de 2026

Nintendo, Universal Pictures e Illumination estrenaron el primer tráiler oficial de “The Super Mario Galaxy Movie”, secuela de “The Super Mario Bros. Movie” (2023), durante un Nintendo Direct especial realizado este día.

Yoshi hace su gran aparición

El avance confirma la primera aparición de Yoshi en la saga cinematográfica, mostrándolo como un aliado clave de Mario y Luigi en una aventura de escala galáctica.

En una de las escenas, los Toads reaccionan con sorpresa ante el personaje, para luego aceptarlo con entusiasmo.

New galaxies. New friends. Yoshi joins the adventure. The Super Mario Galaxy Movie is only in theaters April 1. pic.twitter.com/77wXg8rEQu — The Super Mario Galaxy Movie (@supermariomovie) January 25, 2026

El tráiler incluye varias secuencias destacadas.

Yoshi empuñando un Super Scope frente a un T-Rex, en clara referencia a Super Mario Odyssey, asi como momentos cómicos, como cuando Yoshi roba un caramelo a Toad.

En el adelanto podemos ver guiños a Yoshi’s Island, con la aparición de Baby Mario y Baby Luigi y ambientes espaciales llenos de planetas, fuego y acción, además de la confirmación de personajes como Birdo.

Reparto confirmado y nuevas voces

Se confirmó el regreso de Chris Pratt (Mario), Charlie Day (Luigi), Anya Taylor-Joy (Peach), Jack Black (Bowser), Keegan-Michael Key (Toad) y Kevin Michael Richardson (Kamek).

Además, Brie Larson dará voz a Rosalina y Benny Safdie interpretará a Bowser Jr.

La primera película, estrenada en abril de 2023, recaudó 1,361 millones de dólares a nivel mundial, convirtiéndose en una de las cintas animadas más taquilleras de la historia.

Dirigida nuevamente por Aaron Horvath y Michael Jelenic, con música de Brian Tyler, la nueva entrega tomará como base la historia de Super Mario Galaxy y será parte central de la celebración del 40.º aniversario de Mario.

“The Super Mario Galaxy Movie” llegará a los cines el 1 de abril de 2026.