YosStop asegura haber rechazado conocer a Cristiano Ronaldo

La influencer contó que prefirió regresar a México tras grabar un comercial en Madrid y declinó quedarse un día más para conocer al futbolista

La influencer mexicana YosStop reveló que rechazó la oportunidad de conocer a Cristiano Ronaldo, pese a haber viajado a Madrid para participar en un comercial junto al futbolista portugués.

Durante una conversación en el podcast de Alex Strecci, la creadora de contenido explicó que una marca internacional la llevó a España para grabar un anuncio en el que también participó el delantero.

Sin embargo, ambos realizaron sus grabaciones por separado y nunca coincidieron durante el rodaje.

Al finalizar la producción, el equipo le ofreció permanecer un día adicional en Madrid para conocer personalmente a Cristiano Ronaldo, pero decidió regresar de inmediato a México.

"Me dijeron: 'Te puedes quedar un día más para conocer a Cristiano'. Y les dije: 'No, regrésenme al avión'", relató.

YosStop explicó que rechazó la invitación porque no es aficionada al futbol y no consideró necesario cambiar sus planes.

"Como no soy fan del fútbol, la verdad no me interesó. Me regresé, me pagaron muy bien y ya", comentó.

La influencer aclaró que la posibilidad de conocer al jugador surgió una vez concluida la grabación del comercial y que no formaba parte del acuerdo original con la marca.

Además, aseguró que el delantero portugués nunca se enteró de su decisión.

"Cristiano ni siquiera sabe que lo rechacé", afirmó.

Las declaraciones de Yoseline Hoffman, nombre real de YosStop, generaron numerosas reacciones en redes sociales por haber rechazado conocer a uno de los futbolistas más reconocidos de la historia.