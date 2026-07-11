YosStop aclara polémica por Cristiano Ronaldo

La influencer negó haber rechazado a Cristiano Ronaldo y aseguró que regresó a México por compromisos, no por desaire al futbolista

YosStop se convirtió en tendencia luego de contar una anécdota sobre la ocasión en que tuvo la oportunidad de conocer a Cristiano Ronaldo durante la grabación de un comercial en España.

Sus declaraciones fueron interpretadas por muchos usuarios como un supuesto rechazo al futbolista, lo que desató una ola de críticas en redes sociales.



Ante la polémica, la creadora de contenido explicó que nunca rechazó personalmente a Cristiano Ronaldo.

Relató que, al terminar la grabación, la producción le ofreció permanecer un día más en España para conocer al futbolista, pero decidió regresar a México porque ya tenía otros compromisos y no le interesaba modificar su itinerario.

YosStop también comentó que, aunque reconoce la trayectoria del astro portugués, no es aficionada al futbol, por lo que prefirió tomar su vuelo de regreso en lugar de esperar para saludarlo.

La influencer aseguró que sus palabras fueron sacadas de contexto y que nunca pretendió faltarle al respeto al jugador.

Las declaraciones dividieron opiniones entre los internautas. Mientras algunos respaldaron su decisión al considerar que cada persona es libre de elegir cómo aprovechar su tiempo, otros la criticaron por dejar pasar la oportunidad de conocer a una de las figuras más importantes del futbol mundial.

Pese a la controversia, YosStop tomó con humor los comentarios y respondió a algunos de sus detractores, insistiendo en que simplemente compartió una experiencia personal que terminó siendo malinterpretada en redes sociales.