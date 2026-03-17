Yolanda Andrade sorprende con su recuperación

La imagen fue publicada en sus historias de Instagram, donde aparece disfrutando de la playa junto a su hermana Marilé mostrando un rostro más relajado y feliz

La conductora y actriz Yolanda Andrade volvió a llamar la atención de sus seguidores luego de compartir una fotografía en redes sociales donde se le ve sonriente y aparentemente recuperada.

La imagen fue publicada en sus historias de Instagram, donde aparece disfrutando de la playa junto a su hermana Marilé, mostrando un rostro más relajado y feliz, algo que rápidamente generó comentarios positivos entre sus fans.

La conductora ha enfrentado diversos problemas de salud en los últimos años, relacionados con una enfermedad neurodegenerativa, lo que la ha mantenido en tratamiento médico y bajo constante supervisión.

A pesar de ello, Yolanda Andrade ha mostrado en varias ocasiones su deseo de seguir trabajando mientras su estado de salud se lo permita, por lo que sus seguidores celebran cada aparición pública y las señales de mejoría que comparte en redes sociales.