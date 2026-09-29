Yolanda Andrade revela que ya no tomará medicamentos

La presentadora señaló que dejará de tomarlos, aunque mantendrá aquellos que considera necesarios para enfrentar el dolor

Yolanda Andrade volvió a compartir con sus seguidores parte de la experiencia que ha vivido durante los últimos meses, periodo que, según sus propias palabras, ha estado marcado por momentos especialmente complicados.

La conductora explicó que ha aprendido a reconocer las señales de su cuerpo y a identificar cuándo necesita detener sus actividades para descansar.

“Yo siento mi cuerpo, yo sé, yo sé cuándo, cuando no puedo más y necesito parar. Ha sido un año muy difícil para mí”, expresó.

En medio de este proceso, Andrade dio a conocer una decisión relacionada con los medicamentos que utilizaba. La presentadora señaló que dejará de tomarlos, aunque mantendrá aquellos que considera necesarios para enfrentar el dolor.

“Hoy he decidido que ya no voy a tomar medicamentos. Solo los que sí necesito para el dolor”, afirmó.

Su estado de salud también afectó su trabajo

La conductora recordó que las dificultades que ha enfrentado también repercutieron en su actividad profesional. Entre los momentos que mencionó está la celebración por los 25 años de uno de sus proyectos, que no pudo realizarse como hubiera querido debido a su estado de salud.

Andrade relató que ha atravesado días en los que no puede levantarse por sí misma y ocasiones en las que incluso ha sufrido caídas. También contó que su hermano ha tenido que ayudarla para trasladarse al baño y que en determinados momentos ha tenido dificultades para hablar.

Andrade cuestiona que un médico determine cuánto tiempo vivirá

La presentadora también recordó una conversación con uno de los médicos que la atendieron, quien le habló sobre una determinada expectativa de vida.

Ante ese comentario, Andrade cuestionó que alguien pudiera establecer cuánto tiempo le quedaba y le recordó al especialista que, aunque respeta su profesión, no puede determinar el momento de su muerte.

“Tú eres un doctor, yo te respeto, pero tú no eres Dios. Tú no me vas a decir a mí cuándo me voy a morir”, relató sobre la respuesta que dio durante aquel encuentro.

A pesar de las dificultades físicas que ha descrito, Yolanda Andrade aseguró que mantiene su intención de continuar adelante y concentrarse en el presente.