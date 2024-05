Yolanda Andrade preocupa a seguidores ¿Qué le pasó?

La ausencia de la conductora, Yolanda Andrade del programa de televisión que conduce junto a Montserrat Oliver, preocupó a sus seguidores, toda vez que la última vez fue diagnosticada con un aneurisma cerebral.

Y fue precisamente su compañera quien confirmó que su ausencia del programa se debe a un problema de salud.

Frente a un grupo de reporteros, Montserrat dijo lo siguiente: "No pudo venir porque no se siente bien".

Detalló que Yolanda Andrade presentá problemas en la garganta y que estaba un poco afónica, "apenas pudo grabar porque se enfrió".

Este malestar llega unas semanas después de que recayó con el problema de su ojo, derivado del aneurisma cerebral que le diagnosticaron hace un año.

Al respecto, la también modelo, expresó su impotencia por no poder ayudar a su amiga a recuperarse.

"Siento impotencia de no poderla ayudar, de que le digo 'ojalá pueda decirte algo otro doctor', pero a veces también para ella es muy cansado que le estén dice y dice y siento impotencia, esperamos que se esté atendiendo con la mejor gente posible y encuentren pronto una solución", señaló.

Anteriormente se ha mencionado que Yolanda Andrade es víctima de brujería por parte de la primera actriz, Verónica Castro, después de que la conductora reveló que contrajo matrimonio con esta, lo que desató un escándalo.

"Mucha gente dice eso (que le hicieron brujería), pero Dios sabrá, no hay que descartarlo, hay que verlo con los doctores, si se puede hacer protecciones, ¿por qué no? que se las haga", expresó Oliver.

La conductora originaria de Monterrey, aprovechó para crear conciencia sobre el karma en estas situaciones en donde se desea el mal a las personas.

"Lo malo es que, la gente que hace eso, lo que no sabe es que todo es un karma, lo que tú haces para mal, se te va a regresar. Yo tengo a Dios a la Virgen y a mí no me tocan esas cosas", sentenció.

