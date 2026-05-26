Yolanda Andrade conmueve junto a Julio César Chávez

Su amistad tiene muchos años y ambos han hablado públicamente sobre el apoyo mutuo que se han brindado en distintas etapas difíciles de sus vidas.

Yolanda Andrade volvió a emocionar a sus seguidores luego de compartir un emotivo encuentro junto a Julio César Chávez, uno de sus amigos más cercanos dentro del medio artístico y deportivo.

El momento quedó grabado en video y rápidamente se viralizó en redes sociales, especialmente por las muestras de cariño y apoyo que ambos se demostraron durante la reunión.

En las imágenes se puede ver a Julio César Chávez abrazando con fuerza a la conductora mientras le dedica palabras de ánimo en medio de los problemas de salud que Yolanda ha enfrentado durante los últimos meses. Incluso, ambos protagonizaron un beso y un momento lleno de emoción que enterneció a miles de usuarios.



“Échale más ganas”, le dice el exboxeador a Yolanda Andrade en el video, mientras ella sonríe y agradece públicamente el cariño que ha recibido tanto de Chávez como de sus seguidores.



La amistad entre Yolanda Andrade y Julio César Chávez tiene muchos años y ambos han hablado públicamente sobre el apoyo mutuo que se han brindado en distintas etapas difíciles de sus vidas, especialmente relacionadas con temas personales y de salud.

Tras la publicación del video, las redes sociales se llenaron de mensajes positivos para la conductora, quien recientemente reveló que continúa enfrentando complicaciones derivadas de un problema neurológico que ha afectado seriamente su bienestar físico.

Fans y figuras del espectáculo destacaron la fortaleza de Yolanda Andrade y celebraron verla acompañada de personas cercanas en medio de este complicado proceso de recuperación.

Sin duda, el emotivo encuentro entre la conductora y el legendario campeón mexicano terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados y conmovedores del fin de semana en redes sociales.