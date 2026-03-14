'Yo meto las manos al fuego por Carmen Salinas': Alfredo Adame 

Esto fue lo que dijo al arribar a la ciudad porque se encuentra de gira por la república mexicana realizando presentaciones en antros como DJ

Alfredo Adame fue captado en Monterrey, donde el conductor y ganador de “La Granja VIP” salió en defensa de la actriz Carmen Salinas.

Alfredo Adame responde a señalamientos contra Carmen Salinas

Hace unas semanas, Saskia Niño de Rivera realizó una entrevista al presidiario “Beto”, un reo condenado a 72 años de prisión por secuestro, quien aseguró que Carmen Salinas realizaba supuestos rituales donde presuntamente se hacían sacrificios con menores.

Ante estas declaraciones, Alfredo Adame, quien trabajó con la fallecida actriz en diversos proyectos dentro del medio artístico, rechazó los señalamientos y defendió su memoria.

“Una aberración, ¡Yo meto las manos al fuego por Carmen Salinas!, es una total absoluta, es una mentira de un tipo definitivamente por eso está en la cárcel porque hay gente estúpida qué haces esas declaraciones”.

Actor rechaza los señalamientos del reo

El también actor aseguró que Carmen Salinas nunca participó en los actos que fueron mencionados por el interno y reiteró su postura ante las acusaciones.

Además, señaló que actualmente se mantiene al margen de polémicas, chismes o controversias y que se encuentra en paz.

“No yo estoy, yo estoy, absuelto de todo, yo soy un chin… yo estoy absuelto de todo”.

El pasado 21 de diciembre, el actor mexicano de 67 años, Alfredo Adame, se convirtió en el ganador de la primera temporada de “La Granja VIP”, obteniendo un premio de 2 millones de pesos.

Continúa con presentaciones y proyectos

Actualmente, el actor mencionó que ha estado de gira por la república mexicana realizando presentaciones en antros como DJ, actividad que forma parte de sus proyectos recientes.

De acuerdo con sus declaraciones, ha tenido al menos ocho eventos al mes dentro de esta dinámica.

Además, participa en la obra de teatro “Dramas y Caballeros” junto a las actrices Ivonne Montero y Liz Vega.

También trabaja en el desarrollo del “Freddy Show”, un proyecto que surgió durante su participación en La Granja VIP.