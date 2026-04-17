Yeri Mua revive episodio de violencia con su ex novio

Por: Rachel Acosta 16 Abril 2026, 15:31 Compartir

La influencer fue clara al afirmar que, aunque se trató de una situación difícil, no se arrepiente de la decisión que tomó, ya que priorizó su bienestar

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La influencer Yeri Mua volvió a colocarse en el centro de la conversación tras recordar uno de los momentos más difíciles de su vida personal. A través de un video, la creadora de contenido habló sobre la relación que mantuvo con Naim Darrechi, a quien señaló por episodios de violencia durante su noviazgo. Según su testimonio, estas experiencias influyeron directamente en la decisión de interrumpir su embarazo, asegurando que no quería que su hijo creciera en un entorno violento. La influencer fue clara al afirmar que, aunque se trató de una situación difícil, no se arrepiente de la decisión que tomó, ya que priorizó su bienestar y el del bebé. Sus declaraciones generaron diversas reacciones en redes sociales, donde el tema volvió a abrir debate sobre la violencia en las relaciones y las decisiones personales en contextos complicados.