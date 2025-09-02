Yeri Mua recibe amenazas tras exhibir infidelidad de streamer

La influencer denunció públicamente que Ordoñez comenzó a incomodarla, y como reacción, ella contactó a la pareja sentimental del streamer

La influencer Yeri Mua preocupó a sus fans al compartir que ha estado recibiendo amenazas de muerte por desconocidos días antes de su presentación en Tijuana, Baja California.

La cantante veracruzana tiene previsto presentarse el próximo 14 de septiembre en la Feria Nacional de Tijuana; sin embargo, han aparecido narco mantas donde advierten a Yeri Mua de que podría ser su última presentación.

"Esto va para ti, Yeri abstente de presentarte este 14 de sep (sic) porque será tu última presentación", se lee en una de las mantas colgadas en la ciudad.

La influencer compartió un video en donde un hombre con el rostro cubierto la amenaza y le advierte que no le disparará con un arma de fuego, sino que la hará sufrir.

En el video el hombre se muestra blandiendo un sable o espada con la que asegura que le haría daño a la influencer.

Ante los hechos, Yeri Mua hizo responsable al influencer conocido como ''Lonche de Huevito" y sus fanáticos que se hacen llamar 'FES' de cualquier cosa que le pase a ella o a las personas alrededor de ella.

También pidió que las autoridades investiguen si la F.E.S. funciona como grupo criminal: "¿Qué son? ¿Un cartel? ... investiguen a estos ca...", dijo en un video.

Pero, ¿cómo se originó el conflicto entre ambos influencers?

La confrontación entre Yeri Mua y Lonche de Huevito se originó días después de que ambos coincidieran en una fiesta en yate organizada por el propio streamer en Miami, la influencer denunció públicamente que Ordoñez comenzó a incomodarla, y como reacción, ella contactó a la pareja sentimental del streamer para informar de una supuesta infidelidad cometida durante el evento "Supernova: Orígenes", difundiendo pruebas de esa situación.

Esto habría provocado la indignación de los seguidores del influencer originario de Los Mochis, Sinaloa, quienes comenzaron una 'campaña' de odio contra la veracruzana.

Tras ser responsabilizado, Ordoñez respondió a Yerimua deslindándose de las amenazas que está recibiendo.

"Mi comunidad es libre de hacer lo que quiera porque yo no soy su líder. Lo hacen porque quieren. No seas tonta", afirmó en un mensaje en redes.

Añadió que emprendería acciones legales en Estados Unidos contra Yeri Mua por difamación, y negó de forma tajante cualquier intento de alentar amenazas o actos hostiles.

El repentino éxito económico de "Lonche de Huevito" ha generado rumores acerca del origen de sus ingresos. Él mismo reconoce que su capacidad para adquirir autos y objetos de lujo ha provocado especulaciones sobre supuestos vínculos con actividades ilegales.

Sin embargo, el mismo streamer negó cualquier relación con el crimen organizado y aseguró que su sustento proviene únicamente de negocios legales, incluyendo una participación en una empresa de cannabis en Los Ángeles y la venta de productos como gorras personalizadas.