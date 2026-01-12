Yeison Jiménez soñó tres veces accidente aéreo antes de morir

El cantante colombiano Yeison Jiménez falleció al estrellarse una avioneta en Boyacá; semanas antes había relatado sueños premonitorios sobre su muerte

El cantante colombiano de música popular Yeison Jiménez, de 34 años, falleció el 10 de enero de 2026 en un accidente aéreo ocurrido en el departamento de Boyacá, tragedia que ha conmocionado a la industria musical y a millones de seguidores en Colombia y el extranjero.

Accidente tras despegar de Paipa

De acuerdo con los primeros reportes, la avioneta privada en la que viajaba el artista, junto con cinco personas más, integrantes de su equipo y el piloto, se estrelló poco después de despegar del aeropuerto de Paipa.

La aeronave tenía como destino Medellín, donde Jiménez ofrecería una presentación esa misma noche en el municipio de Marinilla.

Ninguno de los ocupantes sobrevivió al impacto.

Lo soñó tres veces

Semanas antes de su muerte, Yeison Jiménez había relatado en entrevistas que soñó en tres ocasiones con morir en un accidente de avión.

En el programa Se dice de mí, de Caracol Televisión, transmitido en diciembre de 2025, el cantante narró que en esos sueños pedía al piloto revisar la aeronave o retrasar el despegue.

En otro de ellos, específicamente, se veía morir junto al equipo, y mencionaba que "salíamos por las noticias".

También contó que Dios le había dado "tres señales" que no captó, y que esos sueños le generaron depresión y ansiedad (incluso necesitó terapia después de un incidente real previo en un vuelo).

Confesiones previas en otros espacios

En el podcast Los hombres también lloran, grabado en abril de 2025, Jiménez volvió a mencionar sueños similares durante una gira en España, en los que visualizaba un accidente aéreo cerca de Medellín, mientras pensaba en su hijo que estaba por nacer.

Yeison Jiménez era considerado uno de los máximos exponentes de la música popular colombiana, con temas como Aventurero y una trayectoria marcada por la superación personal.

Tras confirmarse su muerte, la Gobernación de Boyacá decretó duelo departamental, mientras colegas, fans y autoridades han expresado mensajes de condolencia.

La tragedia ha causado un profundo impacto por la coincidencia entre los sueños que el cantante compartió públicamente y el fatal desenlace que hoy enluta al país.