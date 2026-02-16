Yahir lamenta muerte de joven que coacheó en reality de canto

Aunque no llegó a la final del reality, el cantante logró consolidar una base de seguidores y reconocimiento dentro del ámbito musical latino

El cantante Yahir expresó su consternación por el fallecimiento de Leo Rosas, joven intérprete de origen boliviano que formó parte de su equipo durante una de las ediciones del reality musical La Voz México. El artista recordó al cantante como una persona talentosa y cercana, tras conocerse su muerte a los 27 años.

Fue a través de redes sociales donde Yahir compartió un mensaje para despedirse del intérprete, enviando condolencias a su familia y a la comunidad artística que siguió la carrera del joven cantante.

Yahir reacciona al fallecimiento del cantante Leo Rosas

Mediante su cuenta en la red social X, el cantante mexicano manifestó su sorpresa y tristeza al conocer la noticia del fallecimiento del artista boliviano, quien formó parte de su equipo durante el programa de talento musical.

"No puedo creer esto, le mando un fuerte abrazo y mis más sinceras condolencias a la familia de Leo y a toda Bolivia, qué triste noticia..., talentoso, y tremenda persona mi Leo, descanse en paz".

Hasta el momento, no se han revelado detalles oficiales sobre las causas del fallecimiento del cantante. Medios bolivianos reportaron que la noticia fue confirmada por personas cercanas a su familia, aunque no se han difundido mayores detalles sobre el deceso.

Leo Rosas alcanzó reconocimiento en reality de canto

El cantante se dio a conocer en México en 2019, cuando participó en el famoso reality de canto. Durante su audición logró que varios coaches voltearan sus sillas, entre ellos Belinda, Lupillo Rivera y Yahir, quien finalmente se convirtió en su mentor dentro del reality.

El joven intérprete, que entonces tenía 20 años, destacó por su capacidad vocal y su estilo interpretativo, lo que le permitió avanzar dentro de la competencia y ganar seguidores en el público mexicano.

Durante su participación en el programa, Leo Rosas interpretó temas como “Contigo en la distancia”, canción con la que realizó su casting, además de otras piezas musicales como “Todo se derrumbó”, “Tu primera vez”, “Ya no vives en mí”, “Amiga mía” y “La locura”, esta última interpretada a dueto con su coach.

Trayectoria musical desde Bolivia

Originario de Santa Cruz, Bolivia, Leo Rosas comenzó su formación musical desde la adolescencia. Desde temprana edad destacó por su voz, lo que le permitió participar en distintos eventos musicales en su país natal.

Uno de los momentos que marcó su desarrollo artístico ocurrió en 2014, cuando tuvo la oportunidad de participar en la apertura de un concierto del cantante Juan Gabriel durante una presentación en su ciudad.

Posteriormente, en 2016, el intérprete viajó a México con el objetivo de ampliar sus oportunidades dentro de la industria musical. Durante ese periodo participó en eventos musicales como “Galería de las estrellas”, lo que representó uno de sus primeros acercamientos con el público mexicano.