Ya nació el bebé de Vanessa Hudgens, de High School Musical

La actriz y cantante Vanessa Hudgens, famosa por su participación en la película High School Musical ha sido madre por primer vez, informa el portal E!News.

La alumna de la escuela musical creada por la factoría Disney ha sido mamá junto a su esposo, el beisbolista Cole Tucker, y había anunciado su embarazo en la alfombra roja de la última ceremonia de entrega de los Oscar.

Vanessa Hudgens has given birth to her first child 😭 pic.twitter.com/G1t65JsfhH