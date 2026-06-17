¡Ya llegó! lanzan primer tráiler de 'Shrek 5' ¿cuándo se estrena?

Universal Pictures presentó el primer tráiler de “Shrek 5”, la esperada nueva entrega de la popular franquicia animada que marcará el regreso de Shrek y Fiona

Universal Pictures presentó el primer tráiler de “Shrek 5”, la esperada nueva entrega de la popular franquicia animada que marcará el regreso de Shrek, Fiona y Burro a la pantalla grande después de más de una década.

La película llegará a los cines el 30 de junio de 2027 y contará nuevamente con las voces de Mike Myers, Eddie Murphy y Cameron Diaz en los personajes principales.

Una de las principales novedades de la cinta será la participación de los hijos de Shrek y Fiona, quienes ahora aparecen como jóvenes adultos.

Zendaya, Marcello Hernández y Skylar Gisondo se incorporan al elenco para dar vida a Felicia, Fergus y Farkle, ampliando así la historia de la familia protagonista.

Regreso a Muy Muy Lejano

El avance inicia con un libro de cuentos que repasa los acontecimientos de la película original estrenada en 2001.

Sin embargo, Burro interrumpe la narración para anunciar que es momento de un cambio, dando paso a una nueva aventura.

It’s happening... it’s really happening! Experience Shrek 5 only in theaters summer 2027. pic.twitter.com/S661D6Mcia — Shrek (@Shrek) June 16, 2026

Durante el recorrido, los personajes vuelven a atravesar el reino de Muy Muy Lejano y se encuentran con diversas criaturas y situaciones inesperadas, incluyendo un gigante, agentes de seguridad y un peculiar muñeco de nieve que parodia a personajes de otras producciones animadas.

También reaparece Gingy, el popular hombre de jengibre, quien protagoniza uno de los momentos cómicos más llamativos del adelanto.

El tráiler concluye con Shrek, Fiona, sus hijos y Burro encerrados en una celda. Mientras intentan comprender su situación, Burro comienza a cantar varios éxitos musicales, provocando la desesperación de Shrek.

La escena anticipa que el humor característico de la saga seguirá siendo uno de los elementos centrales de la nueva producción.

“Shrek 5” representa la primera película principal de la saga desde el estreno de “Shrek para siempre” en 2010.

Durante estos años, el universo de la franquicia continuó expandiéndose mediante las películas derivadas protagonizadas por el Gato con Botas, incluyendo “El gato con botas” de 2011 y “El gato con botas: El último deseo”, estrenada en 2022.