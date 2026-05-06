¿Ya hay fecha? Rolling Stones lanzará pronto 'Foreign Tongues'

The Rolling Stones volverán oficialmente a la escena discográfica el próximo 10 de julio con el lanzamiento de Foreign Tongues,

The Rolling Stones volverán oficialmente a la escena discográfica el próximo 10 de julio con el lanzamiento de Foreign Tongues, su nuevo álbum de estudio, marcando así un nuevo capítulo para una de las bandas más influyentes de la historia del rock.

El anuncio fue realizado este martes a través de sus redes sociales, donde Mick Jagger, Keith Richards y Ronnie Wood confirmaron además que su nuevo sencillo, In the Stars, ya está disponible en plataformas de streaming.

Un regreso tras el éxito de “Hackney Diamonds”

Foreign Tongues será el primer disco de estudio del grupo desde Hackney Diamonds (2023), álbum con el que los Stones rompieron años de silencio creativo y lograron incluso reconocimiento en los Grammy.

Según la propia banda, el nuevo material estará profundamente “arraigado en el blues, el country y el rock”, una declaración que apunta a un regreso a las raíces sonoras que definieron su legado.

El sencillo In the Stars ya comenzó a generar conversación entre seguidores y críticos por recuperar elementos del estilo más clásico de la agrupación, reforzando la esencia que convirtió a los Stones en referentes globales.

El lanzamiento fue acompañado por un video de estudio que muestra a la banda trabajando en nueva música, alimentando el entusiasmo de millones de fans.

Durante meses, el grupo mantuvo una estrategia de expectativa en redes sociales con avances crípticos, videos breves y ediciones especiales como el vinilo limitado de Rough And Twisted, agotado en cuestión de horas.

El título del álbum fue finalmente revelado el pasado fin de semana, consolidando una campaña promocional que combinó nostalgia, misterio y poder de marca.

¿Habrá gira?

Por ahora, la banda no ha confirmado una gira internacional ligada al disco, una incógnita relevante dado que su proyectada gira europea de 2026 fue cancelada debido a exigencias físicas, especialmente por las limitaciones señaladas por Keith Richards, de 82 años.

Sin embargo, los Stones tienen previsto presentar oficialmente el álbum en un evento en Nueva York, donde podrían ofrecer más detalles sobre futuros planes.

Desde su formación en Londres en 1962, The Rolling Stones han construido un legado monumental con clásicos como (I Can’t Get No) Satisfaction, Paint It Black y Start Me Up, manteniéndose como una fuerza cultural incluso más de 60 años después de su debut.