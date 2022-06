Y los nominados a Premios Juventud 2022 son...

Foto: Especial

J Balvin, Nodal, Bad Bunny Karol G y muchos mas son los artistas que fueron nominados en los Premios Juventud 2022

Por: Edson López

junio, 15, 2022 17:13

La lista de nominados para los Premios Juventud se ha revelado, y los nombres en ella ya han causado furor.



Esta gala no solo cuenta con artistas de la talla de Bad Bunny y Christian Nodal quienes han sido tendencia en los últimos meses, si no también a cantantes como Karol G y hasta K-pop habrá durante la premiación.

Los nominados para los Premios Juventud edición 2022 son:

La Nueva Generación – Femenina (Nueva artista femenina)

-Bad Gyal

-Corina Smith

-Evaluna Montaner

-Ingratax

-Kim Loaiza

-La Gabi

-Las Villa

-Lola Indigo

-Ptazeta

-Tokischa

La Nueva Generación – Masculina (Nuevo artista masculino)

-Alejo

-Blessd

-Boza

-Duki

-Lit Killah

-Luis Vazquez

-Ovi

-Robi

-Ryan Castro

-Tiago Pzk

La Nueva Generación Regional Mexicano

-Dannylux

-Gera Mx

-Iván Cornejo

-Los Del Limit

-Luis R Conriquez

-Lupita Infante

-Majo Aguilar

-Ramón Vega

-Santa Fe Klan

-Yahritza y su Esencia

Artista Masculino – On The Rise

-Eladio Carrión

-El Alfa

-Feid

-Jay Wheeler

-Jhayco

-Justin Quiles

-Lenny Tavárez

-Mora

-Paulo Londra

-Sech

Artista Femenino – On The Rise

-Ángela Aguilar

-Cazzu

-Emilia

-Farina

-Kali Uchis

-María Becerra

-Mariah Angeliq

-Nathy Peluso

-Nicki Nicole

-Tini

Mi Artista Favorito de Streaming

-Anitta

-Bad Bunny

-Camilo

-Christian Nodal

-Daddy Yankee

-Farruko

-Grupo Firme

-J Balvin

-Karol G

-Rauw Alejandro

Mejor Canción en Pareja (Cantantes en relación amorosa colaborando)

-Att: Amor – Greeicy & Mike Bahía

-Dangerous – Nicki Nicole, Trueno & Bizarrap

-Esto Recién Empieza – Duki & Emilia

-Índigo – Camilo & Evaluna Monta

-Si Tú Me Busca – Anuel AA & Yailin La Más Viral

Mejor Canción Regional Mexicana

-Ahí Donde Me Ven – Ángela Aguilar

-A La Antigüita – Calibre 50

-La Casita – Banda MS de Sergio Lizárraga

-¿Qué Tienen Tus Palabras? – Banda El Recodo de Cruz Lizárraga

-Sin Miedo Al Éxito – Banda Los Sebastianes

-Soy Buen Amigo – El Fantasma

-Soy El Único– Yahritza y su Esencia

-Ya No Somos Ni Seremos – Christian Nodal

-Ya Solo Eres Mi Ex – La Adictiva Banda San José de Mesillas

-Ya Supérame (en vivo) – Grupo Firme

Mejor Colaboración Regional Mexicana

-2 Veces – Los Plebes Del Rancho de Ariel Camacho & Christian Nodal

-Amores Van y Vienen – La Nueva Estrategia & La Maquinaria Norteña

-El Columpio – Banda Los Sebastianes & Los Rieleros Del Norte

-El Triste Alegre (en vivo) – Banda Carnaval & Calibre 50

-En Tu Perra Vida – Grupo Firme & Lenin Ramírez

-La Sinvergüenza – Christian Nodal & Banda MS de Sergio Lizárraga

-Mariachi Tumbado – Danny Felix Feat. Mariachi Vargas de Tecalitlán

-Mariposa Traicionera – Maná & Alejandro Fernández

-Señorita Cantinera – Los Rieleros Del Norte Feat. Polo Urias y su Máquina Norteña

-Te Encontré – Ulices Chaidez & Eslabón Armado

Mejor Fusión Regional Mexicana

-Cada Quien – Grupo Firme & Maluma

-Como Lo Hice Yo – Matisse & Carin León

-Ella Qué Te Dio – Ángela Aguilar & Jesse y Joy

-Está Dañada (Remix) – Ivan Cornejo & Jhayco

-Fino Licor– Gerardo Ortiz Feat. Piso 21

-Las Locuras Mías – Omar Chaparro Feat. Joey Montana

-Monterrey – Guaynaa & Pain Digital -Otra Noche – Los Ángeles Azules & Nicki Nicole

-Qué Bueno Es Tenerte – Natalia Jiménez & Banda MS de Sergio Lizárraga

-Te Lloré Un Río – Maná & Christian Nodal

La Mezcla Perfecta (Canción con la mejor colaboración)

-Canción Bonita – Carlos Vives & Ricky Martin

-El Incomprendido – Farruko, Víctor Cárdenas & DJ Adoni

-Emojis De Corazones – Wisin, Jhayco & Ozuna Feat. Los Legendarios

-Fan De Tus Fotos – Nicky Jam & Romeo Santos

-Mojando Asientos – Maluma Feat. Feid

-Pareja Del Año – Sebastián Yatra & Myke Towers

-Se Menea – Don Omar & Nio García

-Una Nota – J Balvin & Sech

-Volví – Aventura & Bad Bunny

-Wow BB – Natti Natasha, El alfa & Chimbala

Tropical Hit (Mejor Canción Tropical)

-Agüita E Coco – Kany García

-Cartas Sobre La Mesa – Gilberto Santa Rosa

-Cumbiana – Carlos Vives

-Hasta El Sol De Hoy (Versión Salsa) – Luis Figueroa

-Lao´ A Lao – Prince Royce

-No Hay – El Gran Combo De Puerto Rico

-Pa´lla Voy – Marc Anthony

-Pa´ Que Me Perdones – Héctor Acosta ´El Torito´

-Sus Huellas – Romeo Santos

-Tu Fan – Luis Vazquez

Tropical Mix (Mejor Colaboración Tropical)

-Besos En Cualquier Horario – Carlos Vives, Mau y Ricky & Lucy Vives

-Dame Una Noche – Manny Cruz & Daniel Santacruz

-Dios Así Lo Quiso – Ricardo Montaner & Juan Luis Guerra 4.40

-Háblame de Miami – Gente de Zona & Maffio

-La Bendición – Farruko & Lenier

-Lluvia y Samba – Elvis Crespo, Gilberto Santa Rosa & Alex Bueno

-Pa´mi – Peter Nieto & Ivy Queen

-Señor Juez – Ozuna & Anthony Santos

-Te Espero – Prince Royce & María Becerra

-Tú No Bailas Más Que Yo – Jerry Rivera Feat. Don Omar

Colaboración OMG (Mejor Colaboración con un artista anglo)

-Don´t Be Shy – Tiësto & Karol

-Kesi (Remix) – Camilo & Shawn Mendes ´La Fama´ – Rosalía Feat. The Weeknd +

-Mamá Tetema – Maluma Feat. Rayvanny

-Nostálgico – Rvssian, Rauw Alejandro & Chris Brown

-Oh Na Na – Camila Cabello, Myke Towers & Tainy

-Santo– Christina Aguilera & Ozuna

-SG – DJ Snake, Ozuna, Megan Thee Stallion & Lisa of Blackpink

-Sigue – J Balvin & Ed Sheeran

-Tacones Rojos – Sebastián Yatra & John Legend

Track Viral Del Año (Canción con ascenso más rápido en social media)

-Envolver(Remix) – Anitta & Justin Quiles -Índigo– Camilo & Evaluna Montaner

-Mamiii – Becky G & Karol G

-Medallo – Blessd, Justin Quiles & Lenny Tavárez

-Pepas – Farruko

-Poblado (Remix) – J Balvin, Karol G & Nicky Jam Feat. Crissin, Totoy El Frío & Natan y Shander

-Qué Más Pues? – J Balvin & María Becerra

-Sobrio – Maluma -Todo De Ti – Rauw Alejandro

-Yonaguni – Bad Bunny

Artista de la Juventud Masculino

-Bad Bunny

-Camilo

-Christian Nodal

-El Alfa

-Farruko

-J Balvin

-Maluma

-Rauw Alejandro

-Romeo Santos

-Sebastián Yatra

Artista de la Juventud Femenino

-Ángela Aguilar

-Anitta

-Becky G

-Kali Uchis

-Karol G

-María Becerra

-Natti Natasha

-Nicki Nicole

-Rosalía

-Sofía Reyes

Grupo o Dúo Favorito del Año

-Calibre 50

-CNCO

-Gente de Zona

-Grupo Firme

-Jesse & Joy

-Los Ángeles Azules

-Man

-Mau y Ricky

-Reik -Wisin y Yandel

Álbum del Año

-Dharma – Sebastián Yatra

-Jose – J Balvin

-KG0516 – Karol G

-La 167 – Farruko

-La Última Promesa – Justin Quiles

-Legendaddy – Daddy Yankee

-Mis Manos – Camilo

-Motomami – Rosalía

-Nattividad – Natti Natasha

-Viceversa– Rauw Alejandro

Álbum Regional Mexicano del Año

-Alma Vacía – Ivan Cornejo

-Del Barrio Hasta Aquí, Vol. 2 – Fuerza Regida

-Esta Vida Es Muy Bonita – Banda El Recodo de Cruz Lizárraga

-Inédito – Carin León

-La Ley De La Vida – Luis Ángel El Flaco

-Mexicana Enamorada – Ángela Aguilar

-Mi Herencia, Mi Sangre – Majo Aguilar

-Mi Vida En Un Cigarro 2 – Junior H

-Vamos Bien – Calibre 50

-Ya Solo Eres Mi Ex – La Adictiva Banda San José de Mesillas

La Más Pegajosa

-A La Antigüita – Calibre 50

-Envolver – Anitta

-In Da Getto – J Balvin & Skrillex

-Lao´ A Lao– Prince Royce

-Pa´lla Voy – Marc Anthony

-Pepas – Farruko

-Provenza – Karol G

-Sus Huellas – Romeo Santos

-Todo De Ti – Rauw Alejandro

-Ya Supérame (En vivo) – Grupo Firme

Girl Power

-24/7 –Sofía Reyes & The Change

-Báilalo Mujer – Flor de Rap & Denise Rosenthal

-Hasta Los Dientes – Camila Cabello & María Becerro

-La Niña De La Escuela – Lola Indigo, Tini & Belinda

-Linda – Tokischa & Rosalía

-Mamiii – Becky G & Karol G

-Pa Mis Muchachas – Christina Aguilera, Becky G, Nicki Nicole Feat. Nathy Peluso

-Piketona – Lele Pons & Kim Loaiza

-Roce – Paopao, La Gabi, Villano Antillano, Aria Vega & Cami Da Baby

-Yummy Yummy Love – Momoland & Natti Natasha

Los Mejores Beatmakers

-Albert Hype

-Bizarrap

-Caleb Calloway

-Edgar Barrera

-Los Legendarios

-Mr. Naisgai

-MVSIS

-Ovy On The Drums

-Sky Rompiendo

-Tainy

La Coreo Más Hot

-Chicken Teriyaki – Rosalía

-Disciplina – Lali

-Envolver– Anitta

-Todo De Ti – Rauw Alejandro

-Wow BB – Natti Natasha, El Alfa & Chimbala

Video Con El Mensaje Más Poderoso (Video con el mejor mensaje social)

-DPM (De P*ta Madre) – Kany García

-Gracias – Pedro Capó

-My Lova – Farruko

-Niño Soñador – J Balvin

-This Is Not America – Residente Feat. Ibeyi

Quiero Más (Influencer o artista que más sigo en las redes)

-Ángela Aguilar

-Danna Paola

-Domelipa

-Eduin Caz

-El Alfa

-Karol G

-Karol Sevilla

-Kim Loaiza

-Lele Pons

-Luisito Comunica

Juntos Encienden Mis Redes

-Anuel AA & Yailin La Más Viral

-Becky G & Sebastian Lletget

-Emilia & Duki -Gabriel Soto & Irina Baeva

-Juanpa Zurita & Macarena Achaga

Mejor Fandom

-Ángela Aguilar – Angelitos

-Camilo – La Tribu

-Carlos Rivera – Riveristas

-CNCO – CNCOwners

-Jay Wheeler – Rueditas

-Tini – Tinistas

Social Dance Challenge

-Bombón – Daddy Yankee, El Alfa & Lil Jon

-Don´t Be Shy – Tiësto & Karol G

-Envolver – Anitta

-Fiel – Los Legendarios, Wisin & Jhayco

-Fuera Del Mercado – Danny Ocean

-In Da Getto – J Balvin & Skrillex

-Jordan – Ryan Castro

-Linda – Tokischa & Rosalía

-Mon Amour (Remix) – Zzoilo & Aitana

-Problemón – Álvaro Díaz & Rauw Alejandro

El Más Trendy (Marcando las tendencias)

-Bad Bunny

-Danna Paola

-Emilia

-Goyo

-Grupo Firme

-J Balvin

-Karol G

-Maluma

-Rauw Alejandro

-Reik

Mi Actor Favorito

-Gabriel Soto – Soltero con Hijas

-Jesús Zavala – Búnker

-José Ron – La Desalmada

-Oscar Isaac – Moon Knight

-Sebastián Rulli – Vencer el Pasado

Mi Actriz Preferida

-Angelique Boyer – Vencer el Pasado

-Carolina Miranda - ¿Quién Mató a Sara?

-Danna Paola – Elite

-Macarena Achaga – Luis Miguel: The Series

-Yalitza Aparicio – Hijas de Brujas Me Enamoran

-Angelique Boyer & Sebastián Rulli – Vencer el Pasado

-Livia Brito & José Ron – La Desalmada

-Maite Perroni & Alejandro Speitzer – Oscuro Deseo

-Susana González & David Zepeda – Mi Fortuna es Amarte

-Úrsula Corberó & Miguel Herrán – La Casa de Pape

INFÓRMATE EN 2 MINUTOS