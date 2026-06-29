Xuxo Dom rompe el silencio tras accidente en Edomex

De acuerdo con su versión, no huyó con la intención de evadir su responsabilidad, sino porque temió por su integridad física

El creador de contenido Xuxo Dom emitió un comunicado para responder a la polémica que surgió luego de ser señalado por atropellar a un motociclista en Tlalnepantla, Estado de México. En el documento, el comediante reconoció haber estado involucrado en el accidente y explicó por qué decidió abandonar el lugar de los hechos.

Xuxo Dom explica por qué abandonó el lugar del accidente

De acuerdo con su versión, no huyó con la intención de evadir su responsabilidad, sino porque temió por su integridad física debido a la aglomeración de personas y al ambiente de tensión que se generó tras el percance. “Mi integridad física y mi vida se encontraban en riesgo inminente”, señaló en el comunicado.

Xuxo Dom aseguró que su principal preocupación es el estado de salud del motociclista lesionado, quien fue trasladado al Hospital de Traumatología de Lomas Verdes, y afirmó que ya estableció contacto con la víctima y sus familiares para brindarles apoyo.

Asimismo, informó que su aseguradora ya tiene conocimiento del caso y que su equipo legal realiza las gestiones correspondientes ante las autoridades del Estado de México para colaborar con la investigación y responder conforme a la ley.

En el mensaje también rechazó las versiones que lo acusan de intentar escapar de la justicia y reiteró que nunca ha buscado evadir sus responsabilidades civiles o legales, sino resolver el caso por la vía institucional.

El influencer aprovechó para hacer un llamado a evitar la desinformación y pidió que cesen las amenazas y los llamados a hacer justicia por propia mano que han circulado en redes sociales desde que el caso se hizo viral.

Las autoridades mantienen abierta la investigación

La polémica comenzó cuando usuarios en redes sociales difundieron imágenes de la camioneta presuntamente involucrada en el accidente y relacionaron las placas del vehículo con el nombre del creador de contenido. Días después, Xuxo Dom confirmó públicamente que sí estuvo involucrado en el hecho.

Hasta el momento, las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer lo ocurrido, mientras el comediante aseguró que permanecerá a disposición de las instancias correspondientes para atender cualquier requerimiento legal.