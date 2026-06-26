Xuxo Dom queda en polémica por presunto accidente

Las imágenes y videos relacionados con el caso rápidamente se hicieron virales, generando cientos de comentarios y dividiendo opiniones

El creador de contenido Xuxo Dom se encuentra en el centro de la polémica luego de que en redes sociales comenzaran a circular publicaciones que lo señalan como el presunto responsable de atropellar a un motociclista y posteriormente darse a la fuga. Hasta el momento, las acusaciones no han sido confirmadas por las autoridades.

De acuerdo con las publicaciones difundidas en plataformas como Facebook y X, el incidente habría ocurrido en el Estado de México y presuntamente involucraría el vehículo del influencer. Sin embargo, la información disponible proviene principalmente de denuncias realizadas por usuarios en redes sociales.

Publicaciones en redes sociales se vuelven virales

Las imágenes y videos relacionados con el caso rápidamente se hicieron virales, generando cientos de comentarios y dividiendo opiniones entre quienes exigen una investigación y quienes piden esperar información oficial antes de emitir un juicio.

Hasta el cierre de esta información, Xuxo Dom no ha emitido un posicionamiento público para responder a los señalamientos, ni las autoridades han confirmado su presunta participación en el accidente.

Mientras tanto, usuarios en redes sociales continúan compartiendo publicaciones sobre el caso y solicitando que se esclarezcan los hechos mediante las investigaciones correspondientes.