VIE 14 FEB
30°

Espectáculos

Xuxo Dom queda en polémica por presunto accidente

Por: Rachel Acosta

25 Junio 2026, 23:56

Compartir
WhatsApp

Las imágenes y videos relacionados con el caso rápidamente se hicieron virales, generando cientos de comentarios y dividiendo opiniones

Xuxo Dom queda en polémica por presunto accidente

El creador de contenido Xuxo Dom se encuentra en el centro de la polémica luego de que en redes sociales comenzaran a circular publicaciones que lo señalan como el presunto responsable de atropellar a un motociclista y posteriormente darse a la fuga. Hasta el momento, las acusaciones no han sido confirmadas por las autoridades.

De acuerdo con las publicaciones difundidas en plataformas como Facebook y X, el incidente habría ocurrido en el Estado de México y presuntamente involucraría el vehículo del influencer. Sin embargo, la información disponible proviene principalmente de denuncias realizadas por usuarios en redes sociales.

Publicaciones en redes sociales se vuelven virales

Las imágenes y videos relacionados con el caso rápidamente se hicieron virales, generando cientos de comentarios y dividiendo opiniones entre quienes exigen una investigación y quienes piden esperar información oficial antes de emitir un juicio.

Hasta el cierre de esta información, Xuxo Dom no ha emitido un posicionamiento público para responder a los señalamientos, ni las autoridades han confirmado su presunta participación en el accidente.

Mientras tanto, usuarios en redes sociales continúan compartiendo publicaciones sobre el caso y solicitando que se esclarezcan los hechos mediante las investigaciones correspondientes.

Comentarios