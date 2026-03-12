Xavi habla de su participación en el xv años de Mafer en Tabasco

Belinda y J Balvin también participaron en el famoso xv años que fue en Tabasco, organizado por Juan Carlos Guerrero Rojas

El pasado fin de semana se presento Xavi en el xv años de Mafer en Tabasco, el cantante de corridos tumbados, bachata y reguetón.

El cantante presentó su nuevo disco de una manera innovadora en las las trajineras de Xochimilco y durante el evento, Xavi habló sobre su participación en el XV años.

“El Balvin y Beli, también Mafer la neta a toda madre, la neta si dejaron caer las greñas, los mejores papás del mundo, la neta se portaron bien chilos y mis respetos, ustedes saben que estamos a la orden machin” dijo Xavi.

