Woody y Buzz vuelven en el primer avance de Toy Story 5

El primer teaser de Toy Story 5, la esperada quinta entrega de la icónica franquicia de animación, cuyo estreno está previsto para el 19 de junio de 2026

Woody, Buzz y el resto de la pandilla están de regreso. Pixar presentó el primer teaser de Toy Story 5, la esperada quinta entrega de la icónica franquicia de animación, cuyo estreno está previsto para el 19 de junio de 2026.

En el adelanto, los entrañables juguetes conocen a Lilypad, una tableta inteligente con forma de rana que promete complicarles la vida a Buzz, Woody, Jessie y compañía.

Según un comunicado de prensa, Lilypad representa “una nueva amenaza para el juego”, aportando un giro tecnológico a la clásica historia sobre la amistad y el paso del tiempo. La actriz Greta Lee será la encargada de dar voz al nuevo personaje.

The age of toys is over…?#ToyStory5 is only in theaters June 19, 2026. pic.twitter.com/WPZCidHVWU — Pixar (@Pixar) November 11, 2025

Los legendarios Tom Hanks y Tim Allen regresan como las voces en inglés de Woody y Buzz Lightyear, respectivamente, mientras que Joan Cusack volverá como Jessie, Blake Clark como Slinky y Tony Hale como Forky. Además, el comediante Conan O’Brien se unirá al elenco como Smarty Pants, un nuevo juguete que promete humor y caos.

Aún no se confirma si Arturo Mercado Jr. y José Luis Orozco quienes dan vida en el doblaje de español a Woody y Buzz Lightyear participarán en esta entrega.

Andrew Stanton, responsable de Buscando a Nemo, Wall-E y Buscando a Dory, tomará la dirección de esta entrega. Stanton también fue coguionista de las cuatro películas anteriores y figura ahora como único guionista de Toy Story 5.

La primera Toy Story, estrenada en 1995, marcó un antes y un después al convertirse en el primer largometraje animado completamente por computadora.

Disney distribuyó la cinta original y su secuela de 1999 antes de adquirir Pixar en 2006. Posteriormente, Toy Story 3 (2010) y Toy Story 4 (2019) consolidaron el éxito de la saga, superando ambas los mil millones de dólares en taquilla y ganando el Óscar a Mejor Película Animada.