El actor Woody Harrelson estuvo cerca de no formar parte de una de las franquicias cinematográficas más exitosas de los últimos años

El actor Woody Harrelson estuvo cerca de no formar parte de una de las franquicias cinematográficas más exitosas de los últimos años. El intérprete reveló que rechazó en dos ocasiones la propuesta para dar vida a Haymitch Abernathy en Los Juegos del Hambre, debido a que consideraba que el personaje no tenía suficiente participación en la historia.

La confesión surgió durante una entrevista conjunta con Joseph Zada, su compañero en The Hunger Games: Sunrise on the Reaping, quien interpreta una versión joven de Haymitch en la nueva película de la saga.

En la conversación publicada por Vanity Fair, Harrelson recordó que, aunque le había gustado la historia y había leído los libros de Suzanne Collins, no estaba convencido de aceptar el papel.

"Pensé que era bueno. Leí los libros, realmente buenos. Pero simplemente no creo que haya suficiente para hacer. No sé si hay suficiente para hacer. Es una forma arbitraria y extraña de evaluar las cosas", explicó el actor.

Gary Ross convenció al actor para aceptar el personaje

La insistencia del director Gary Ross, responsable de la primera adaptación cinematográfica, fue determinante para que Harrelson cambiara de opinión.

El actor relató que, después de rechazar nuevamente la oferta, recibió una llamada telefónica del cineasta, quien le dejó claro que no contemplaba a otra persona para interpretar a Haymitch.

"No puedo imaginar no haber tenido esta experiencia en mi vida y no haber conocido a estas personas. Y entonces Gary me llama y me dice: 'Woody, tienes que hacer este papel. No tengo una segunda opción. Tienes que interpretar a Haymitch'", recordó.

Harrelson explicó que la conversación duró aproximadamente 10 minutos y fue suficiente para que finalmente aceptara participar en la producción.

"Y simplemente habló conmigo durante unos 10 minutos por teléfono. Le dije: 'Está bien, de acuerdo, sí, hagámoslo'", relató.

El intérprete reconoció que aquella decisión terminó siendo muy importante en su trayectoria profesional y que ahora no imagina cómo habría sido su carrera sin haber formado parte de la franquicia.

Woody Harrelson interpretó a Haymitch en cinco películas

Después de aceptar el proyecto, Harrelson se convirtió en uno de los rostros representativos de Los Juegos del Hambre. Su personaje, Haymitch Abernathy, es el vencedor de los 50 Juegos del Hambre y posteriormente se convierte en mentor de Katniss Everdeen, interpretada por Jennifer Lawrence.

El actor apareció en las cuatro primeras entregas de la historia: Los Juegos del Hambre, En llamas, Sinsajo: Parte 1 y Sinsajo: Parte 2. También regresó para participar en Sunrise on the Reaping, la nueva producción que explora el pasado del personaje.

Con ello, Harrelson, Jennifer Lawrence y Josh Hutcherson se encuentran entre los intérpretes que han participado en cinco películas de la franquicia con sus respectivos personajes.

En The Hunger Games: Sunrise on the Reaping, el actor australiano Joseph Zada asume el papel de una versión más joven de Haymitch Abernathy, cuya historia se desarrolla durante los 50 Juegos del Hambre, también conocidos como el Segundo Vasallaje de los Veinticinco.

La película amplía el universo creado por Suzanne Collins y muestra acontecimientos anteriores a la historia protagonizada por Katniss Everdeen.

La producción llegó a los cines el 20 de noviembre de 2026 y representa una nueva oportunidad para conocer los acontecimientos que marcaron el pasado de uno de los personajes más importantes de la saga.