Woody Allen queda fascinado con el Prado durante rodaje en Madrid

Woody Allen visitó el Museo del Prado en Madrid, donde destacó su colección y afirmó que nunca ha visto nada igual, durante la grabación de su nueva película.

Woody Allen ha aprovechado que graba en Madrid su nueva película para visitar el Museo del Prado, un lugar que considera "lo más excepcional que se puede encontrar" en un video publicado este lunes por la pinacoteca española en sus redes sociales.

"Vivo en Nueva York, donde hay varios museos, pero no hay nada como el Prado, nunca he visto nada igual", subraya el cineasta estadounidense en unas declaraciones ante la obra de Francisco de Goya 'El 3 de mayo en Madrid' ('Los fusilamientos').

En la grabación, Allen valora la colección del museo como "enorme y estupenda". "Es lo más excepcional que se puede encontrar, estos cuadros magníficos no los puedes ver en ningún otro lado", añadió.

La conclusión de Woody Allen tras su visita al Museo del Prado: "No hay nada como el Prado, nunca he visto nada igual" https://t.co/4mwB4FifYR — Museo del Prado (@museodelprado) October 19, 2026 En concreto, destacó las obras de pintores españoles como Diego Velázquez, Bartolomé Esteban Murillo y Goya, que calificó como "todo un banquete". A sus 90 años, Allen rueda en Madrid su próxima película, que cuenta con un patrocinio de unos 3.3 millones de dólares de la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid a cambio de la promoción para la región en todo el mundo, ya que en su título, aún por desvelarse, deberá incluir el nombre de la capital de España.