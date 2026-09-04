Wisin revive los orígenes del reggaetón con nuevo álbum

‘La Universidad del Perreo’ reúne a Wisin con Ivy Queen, El Bogueto y otros artistas para explorar la historia y evolución del género

¿Te interesa hablar reguetón fluido? Bueno, Wisin tiene la solución en su nuevo álbum.

Este jueves el cantante puertorriqueño lanzó su nuevo disco "La Universidad del Perreo", con el cual rinde homenaje a los orígenes del reguetón y que surgió después del revuelo generado por el anuncio del proyecto.

Wisin explicó que la idea también busca llevar el concepto a un plano de educación cultural. Aunque algunos seguidores y medios pensaron que se construiría una universidad real, alrededor de dos millones de personas se registraron en el sitio creado para el proyecto.

Asimismo, el también productor señaló que buscará ofrecer videos sobre la historia del reggaetón, la música urbana y el perreo, además de contenidos relacionados con producción, composición y el negocio de la industria musical.

Este nuevo proyecto incluye colaboraciones con artistas como Ivy Queen, El Bogueto, Kapo, Jory Boy y Jowell & Randy.

Tras el lanzamiento, Wisin destacó la trayectoria de Ivy Queen como pionera del reggaetón y consideró indispensable su participación en el proyecto.

En este sentido, también resaltó el trabajo de El Bogueto por mantener la esencia del reggaetón de los primeros años de la década de 2000.

La producción también incluye "Bailando", tema en el que Wisin incorporó sonidos retro para recordar los orígenes del género.

El cantante además expresó su interés en realizar una gira con el álbum y brindar oportunidades a jóvenes dentro de su sello discográfico.

Wisin también habló sobre Daddy Yankee, quien se convirtió en el primer músico urbano en recibir el reconocimiento de Persona del Año de los Latin Grammy y a quién, calificó como un líder y expresó su admiración por su trayectoria.