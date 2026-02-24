Winona Ryder se suma a la temporada 3 de Merlina

La participación de Ryder marca un esperado reencuentro con el director Tim Burton, con quien ha construido una de las colaboraciones más emblemáticas del cine

La plataforma de streaming confirmó oficialmente que la tercera temporada de Merlina (Wednesday) ya está en desarrollo y llegará con un fichaje que ha encendido el entusiasmo de los seguidores: Winona Ryder se integrará al elenco como estrella invitada.

La participación de Ryder marca un esperado reencuentro con el director Tim Burton, con quien ha construido una de las colaboraciones más emblemáticas del cine gótico.

La actriz fue protagonista de clásicos del realizador como Beetlejuice, Edward Scissorhands y la reciente secuela Beetlejuice Beetlejuice.

Burton celebró su incorporación con entusiasmo al señalar que Ryder “encaja perfectamente en este mundo” y que siempre se siente afortunado de trabajar con ella.

Un vínculo especial con Jenna Ortega

El anuncio también resalta la conexión con Jenna Ortega, protagonista de la serie, quien interpretó a la hija de Ryder en Beetlejuice Beetlejuice. Este cruce generacional reúne a dos de las actrices más asociadas al estilo oscuro de Burton.

Ryder dará vida a un personaje llamado Tabitha y aparecerá en varios episodios, aunque los detalles de su papel se mantienen bajo reserva.

Nuevos rostros en Nevermore

La tercera temporada ampliará el universo de la historia con la incorporación de figuras como Eva Green, quien interpretará a Ophelia, hermana de Morticia Addams, además de Chris Sarandon, Noah Taylor, Oscar Morgan y Kennedy Moyer.

También regresará el elenco principal, encabezado por Ortega como Merlina Addams, junto a Catherine Zeta-Jones, Luis Guzmán y Emma Myers.

Los creadores Alfred Gough y Miles Millar adelantaron que la nueva entrega profundizará en los misterios de Nevermore Academy y explorará más a fondo el linaje de la familia Addams, con nuevos estudiantes, profesores y enigmas oscuros.

Aunque aún no hay fecha oficial de estreno, la producción se filma cerca de Dublín, Irlanda, y se prevé que los nuevos episodios lleguen hasta 2027 debido al extenso proceso de rodaje y posproducción.