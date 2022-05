¿Winnie the Pooh cambia la miel por sangre?

Foto: Especial

En el filme de terror 'Winnie the Pooh: Blood and Honey' conoceremos lo que pasa con Winnie the Pooh y Piglet luego de ser abandonados por Christopher Robin

Por: Redacción INFO7

mayo, 26, 2022 16:08

¿Un Winnie the Pooh asesino? Después de que se revelara que los derechos de autor pasaron a ser públicos, el director Rhys Frake-Waterfield ha revelado de qué tratará su nueva película, en donde podremos ver al adorable osito amarillo como un animal salvaje que, junto a su amigo Piglet, están en constante búsqueda de comida después de haber sido abandonados por su dueño Christopher Robin.

"Debido a que han tenido que valerse tanto por sí mismos se han vuelto salvajes. Han vuelto a ser animales. Ya no son mansos: son como un oso y un cerdo viciosos que quieren dar vueltas y encontrar presas", dijo el director de "Winnie the Pooh: Blood and Honey".

Cabe señalar que la ropa de los personajes es un aspecto con el que la producción de la cinta de terror ha tenido que ser sumamente cautelosa, ya que por los derechos que aún conserva Disney, no se puede utilizar la misma vestimenta que aparece en la caricatura.

A pesar de que los derechos de autor de Winnie the Pooh ya son de dominio público, Disney aún conserva los derechos de su versión animada, donde podemos ver al adorable osito amarillo con camisa roja comiendo miel y el tierno cerdito rosa.

Con información de Daniela Reyna

INFÓRMATE EN 2 MINUTOS