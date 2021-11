Will Smith confiesa haber pensado en el suicidio

Fue durante el adelanto de su nueva serie donde el actor le confesó a su familia que consideró quitarse la vida.

Por: Brenda González

noviembre, 01, 2021 19:50

Durante el tráiler de su nuevo documental, el cual será estrenado en YouTube, Will Smith admitió que pensó en el suicidio.

Aunque no se revela la causa por la que el actor pensó en quitarse la vida, Will hace esta confesión en la serie "Best Shape of My Life", en la cual buscará perder 10 kilos en 20 semanas.

En las imágenes se ve al famoso acompañado de su familia, todos sentados a la mesa, contándoles sobre la situación que lo hizo pensar en suicidarse.

Entre los presentes se encuentran sus hijos Trey, Willow y Jaden.

Luego de que se hiciera publica esta confesión, Will Smith recibió el apoyo de sus seguidores e incluso el de otras celebridades como Lewi Hamilton y Arnold Schwarzenegger.

La serie sobre pérdida de peso, que abordará diversos aspectos del actor, comenzará el próximo 8 de noviembre.