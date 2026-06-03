Will Arnett a Kristen Stewart se suma a serie sobre el Challenger

El actor compartirá créditos con Kristen Stewart en la miniserie de Amazon que abordará la historia de Sally Ride y la tragedia del Challenger

El actor Will Arnett formará parte del elenco de la próxima miniserie de Amazon Prime Video The Challenger, producción que tendrá como protagonista a Kristen Stewart en el papel de la astronauta Sally Ride y que explorará uno de los episodios más trascendentales en la historia de la exploración espacial estadounidense.

Amazon confirmó oficialmente el desarrollo de la serie en marzo.

El proyecto está basado en el libro The New Guys, de Meredith E. Bagby, y combinará la historia personal de Ride con los acontecimientos que rodearon el desastre del transbordador Challenger y la investigación que siguió a la tragedia.

Arnett interpretará a un influyente funcionario de la NASA

En la producción, Arnett dará vida a George Abbey, un alto funcionario de la NASA considerado por muchos como el arquitecto del cuerpo moderno de astronautas de la agencia espacial estadounidense.

La trama seguirá el trabajo de la Comisión Rogers de 1986, encargada de investigar las causas del accidente del Challenger, al tiempo que profundiza en la trayectoria de Sally Ride, integrante de dicha comisión.

La serie también mostrará el recorrido de Ride y de la generación de astronautas seleccionada en 1978, desde su reclutamiento y entrenamiento hasta sus desafíos profesionales y personales, culminando con el histórico momento en que se convirtió en la primera mujer estadounidense en viajar al espacio.

Un elenco y equipo creativo de alto perfil

Arnett llega al proyecto tras participar en producciones televisivas como The Madison, The Morning Show, Twisted Metal y BoJack Horseman.

A lo largo de su carrera ha recibido siete nominaciones al Emmy, incluyendo reconocimientos por su trabajo en BoJack Horseman, 30 Rock y Arrested Development.

En cine, su trayectoria incluye títulos como Is This Thing On?, The LEGO Movie, The LEGO Batman Movie y Despicable Me.

La serie fue creada por Maggie Cohn, quien además fungirá como productora ejecutiva y showrunner.

Entre los productores ejecutivos también figuran Kyra Sedgwick, Valerie Stadler, Meredith E. Bagby, Kristen Stewart, Dylan Meyer y Maggie McLean, junto con Darryl Frank y Justin Falvey para Amblin Television.

La dirección estará a cargo de James Hawes, conocido por su trabajo en Slow Horses y Black Mirror, quien además participará como productor ejecutivo.