Wildwood tendrá nuevo doblaje latino en México tras críticas

La película animada Wildwood: El bosque salvaje contará con una nueva versión de doblaje al español latino en México, luego de las críticas que recibió su adaptación original por la participación de figuras como Javier Ibarreche, Macarena García y Natalia Téllez.

Imagem Films Mx confirmó este martes 10 de noviembre que el nuevo doblaje llegará a las salas de cine el próximo jueves 12 de noviembre de 2026.

Creemos en el poder del cine para conectar, emocionar y abrir nuevas conversaciones. Con ese espíritu, anunciamos una nueva versión de doblaje de Wildwood: El bosque salvaje, que estará disponible en cines de México a partir del 12 de noviembre. Agradecemos y reconocemos el talento de todas las personas que han dado vida a esta extraordinaria historia. Los invitamos a descubrir esta aventura creada con tanto arte, dedicación y amor. #ValoramosTodasLasVoces #ElRespetoNosUne #Wildwood #ElBosqueSalvaje — Imagem Films Mx (@ImagemFilmsMx) November 10, 2026

La decisión fue anunciada mediante un comunicado en el que la distribuidora señaló que tomó en cuenta los comentarios de los espectadores.

Imagem Films anuncia una nueva versión de doblaje

La compañía explicó que la iniciativa busca ofrecer otra alternativa al público mexicano y generar nuevas experiencias alrededor de la producción animada del estudio LAIKA.

Sin embargo, también aclaró que la realización de una segunda adaptación no significa que la primera haya incumplido los criterios de calidad establecidos para el proyecto.

De acuerdo con el comunicado, el doblaje original se desarrolló bajo los estándares creativos y profesionales acordados, con la participación y aprobación de las partes involucradas en Latinoamérica.

La distribuidora también reconoció el trabajo de quienes participaron en esa versión y precisó que el nuevo proyecto no busca desacreditar las aportaciones de los intérpretes originales.

¿Por qué fue criticado el doblaje de Wildwood?

La controversia comenzó después del estreno de Wildwood: El bosque salvaje en México, el pasado 29 de octubre. Parte del público cuestionó la selección de voces para la versión en español latino, particularmente la inclusión de celebridades y creadores de contenido en lugar de recurrir exclusivamente a actores especializados en doblaje.

Entre los participantes señalados en las conversaciones de redes sociales estuvieron Javier Ibarreche, Macarena García y Natalia Téllez. La inconformidad también se trasladó a Change.org, donde usuarios promovieron una petición para solicitar una nueva adaptación con intérpretes profesionales.

Ante los comentarios, Ibarreche respondió públicamente y defendió su participación en la película. El creador de contenido sostuvo que aceptó el proyecto con la intención de desarrollarse también como actor de doblaje.

“No acepté un trabajo para quitárselo a un actor de doblaje, lo acepté para volverme uno”, expresó.

La nueva versión llegará a los cines el 12 de noviembre

Imagem Films Mx señaló que reconoce la diversidad de opiniones que surgieron alrededor de la película y consideró que escuchar a los espectadores forma parte de la conversación sobre las producciones cinematográficas.

La distribuidora invitó tanto a quienes disfrutaron de la primera adaptación como a quienes todavía no han visto la película a acercarse a esta nueva propuesta.

Así, Wildwood: El bosque salvaje tendrá una segunda versión de doblaje en México a partir del 12 de noviembre, en respuesta a una discusión que puso sobre la mesa la participación de figuras públicas y el trabajo de los profesionales de la industria del doblaje.