Wicked llega a la Arena Monterrey con concierto en vivo

Wicked: Part One llegará a la Arena Monterrey con una experiencia de concierto en vivo basada en el fenómeno cinematográfico

Wicked: Part One llegará a México con una experiencia de concierto en vivo que combinará la proyección completa de la película con una orquesta interpretando su banda sonora en sincronía.

El espectáculo se presentará el próximo año en la Arena Ciudad de México, Arena Guadalajara y Arena Monterrey, con fechas especiales que permitirán al público disfrutar de la película en una enorme pantalla de alta definición.

La proyección estará acompañada por una orquesta en vivo, que interpretará toda la banda sonora mientras la película avanza, incluyendo las canciones de Stephen Schwartz y la música compuesta por John Powell y Schwartz.

La venta al público en general para las tres ciudades comenzará el viernes 11 de septiembre a las 10:00 horas.

Una experiencia para regresar al mundo de Oz

Wicked: Part One es la primera película de la adaptación cinematográfica del exitoso musical de Broadway. La cinta fue dirigida por Jon M. Chu y estrenada en 2024.

La historia funciona como una precuela de El mago de Oz y presenta el encuentro entre Elphaba, interpretada por Cynthia Erivo, y Glinda, a cargo de Ariana Grande, mientras ambas estudian en la Universidad de Shiz.

Aunque al principio las dos jóvenes son muy diferentes y mantienen una relación complicada, con el tiempo desarrollan una profunda amistad.

Mientras Elphaba descubre que posee un gran potencial como bruja, también comienza a cuestionar las decisiones del poderoso Mago de Oz y las injusticias que existen en ese mundo.

Las circunstancias terminan llevando a Elphaba a ser considerada la “Bruja Mala del Oeste”, mientras Glinda comienza su transformación en la querida “Bruja Buena”.

De esta manera, Wicked: Part One explora la amistad entre ambas, sus caminos opuestos y la historia detrás de una de las villanas más conocidas de El mago de Oz.