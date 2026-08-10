Whitney Houston tendrá su propia Barbie con look de 1987

Mattel lanzará una Barbie inspirada en la icónica Whitney Houston y su icónico look del videoclip I Wanna Dance With Somebody

Whitney Houston llegará a Barbieland con una nueva muñeca de colección que recrea uno de los atuendos más recordados de la cantante en la década de los 80.

Mattel anunció una Barbie Signature inspirada en Whitney Houston, basada en el colorido estilo que la artista lució en el videoclip de 1987 de I Wanna Dance With Somebody (Who Loves Me).

La pieza de colección estará disponible a partir del 8 de agosto en tiendas Target y a través de las plataformas en línea de Amazon, Walmart, Target y Mattel Creations.

Así luce la Barbie de Whitney Houston

La muñeca recrea el inconfundible atuendo que Houston utilizó en el videoclip que marcó una época. El diseño incluye un vestido morado sin mangas, pendientes colgantes de colores y un llamativo maquillaje de ojos.

Para completar la recreación del estilo de la cantante, la Barbie incluye un soporte para micrófono, con lo que está lista para representar a Houston sobre el escenario.

La creación de la muñeca contó con la colaboración de los herederos de Whitney Houston, quienes trabajaron junto con Mattel para definir diferentes aspectos de la pieza.

Pat Houston, albacea del patrimonio de Whitney E. Houston y presidenta de la Fundación Whitney E. Houston Legacy, participó con el equipo de diseño de Barbie y aportó ideas relacionadas con el vestuario y el característico estilo glamuroso de la cantante.

Primary Wave Music también colaboró en el desarrollo de esta pieza de colección.

La nueva Barbie de Whitney Houston tendrá su debut oficial este sábado durante la quinta Gala anual Legacy of Love, celebrada en Atlanta y organizada por la Fundación Whitney E. Houston Legacy.

El lanzamiento coincide con el reconocimiento del legado de Houston, cuya trayectoria abarca más de cuatro décadas como una de las voces más destacadas de la música pop.

“I Wanna Dance With Somebody” marcó una época

“I Wanna Dance With Somebody (Who Loves Me)” fue lanzada como el primer sencillo del segundo álbum de estudio de Houston, Whitney, y rápidamente se convirtió en uno de los temas más emblemáticos de su carrera.

La canción le permitió obtener en 1988 el Grammy a la mejor interpretación vocal pop femenina.

El álbum Whitney también hizo historia al convertirse en el primer disco de una artista femenina en debutar en el número uno de la lista Billboard 200.

Además, el éxito formó parte de la histórica racha de siete sencillos consecutivos de Houston que alcanzaron el número uno.

La muñeca de Houston se incorpora a la creciente colección Barbie Signature dedicada a músicos y figuras culturales.

La línea ha homenajeado anteriormente a artistas como Tina Turner, Stevie Nicks, Gloria Estefan y Mariah Carey.