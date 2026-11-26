WhatsApp comenzó a incorporar una función que permitirá dar sonido a los tradicionales stickers mediante grabaciones de voz, frases y efectos sonoros

WhatsApp comenzó a incorporar una nueva función que permitirá dar sonido a los tradicionales stickers mediante grabaciones de voz, frases y efectos sonoros de corta duración. La herramienta, conocida como Sound Stickers, busca ofrecer nuevas opciones para personalizar las conversaciones individuales y grupales.

La novedad permite combinar una imagen estática o animada con un archivo de audio, de manera que los usuarios puedan compartir reacciones más expresivas sin tener que enviar una nota de voz por separado. En el caso de los stickers creados a partir de fotografías, los sonidos pueden alcanzar una duración de hasta 10 segundos.

La distribución comenzó el 24 de noviembre de 2026, aunque su disponibilidad depende de la activación gradual en cada cuenta. Por ello, algunos usuarios todavía podrían no encontrar esta alternativa en sus dispositivos.

¿Cómo funcionan los stickers con audio de WhatsApp?

A diferencia de las pegatinas tradicionales, que únicamente muestran una imagen o una animación, los nuevos stickers incorporan un sonido que puede reproducirse directamente desde el chat.

Para identificarlos, la aplicación muestra un pequeño ícono de volumen sobre la imagen. Cuando el destinatario quiera escuchar el contenido, solamente tendrá que tocar el sticker para iniciar la reproducción.

El sonido no se activa automáticamente al abrir una conversación, lo que permite evitar reproducciones inesperadas. Además, la función contempla respetar el modo silencioso del teléfono y las preferencias de cada usuario para controlar el audio.

De acuerdo con los reportes sobre esta herramienta, tanto la imagen como el archivo sonoro asociado cuentan con el cifrado de extremo a extremo de WhatsApp, al igual que otros contenidos compartidos mediante la plataforma.

Paso a paso para crear stickers con audio en WhatsApp

Los usuarios que ya tengan habilitada la función podrán combinar fotografías con grabaciones personales o sonidos almacenados en sus teléfonos desde el editor integrado de stickers, sin necesidad de instalar aplicaciones externas.

Para crear una pegatina con sonido a partir de una fotografía, deben seguir estos pasos:

Abrir WhatsApp e ingresar a una conversación individual o grupal. Presionar el ícono de emojis ubicado junto al espacio para escribir mensajes. Entrar en la sección de stickers y seleccionar la opción para crear uno nuevo. Elegir una fotografía almacenada en la galería del teléfono. Buscar y presionar el ícono de ondas sonoras que aparece en el editor. Seleccionar si se desea grabar una voz en ese momento o utilizar un archivo de audio guardado en el dispositivo. Recortar el sonido para elegir el fragmento que acompañará a la imagen. Revisar el resultado, guardar el sticker y enviarlo al contacto o grupo.

Una vez compartido, el destinatario podrá reconocer que la imagen contiene sonido mediante el ícono de volumen y reproducirlo con solo tocarla.

¿Se pueden crear stickers con audio a partir de videos?

La herramienta también contempla la posibilidad de utilizar videos para generar stickers animados que conserven parte de su sonido original. Esta alternativa permite compartir reacciones que incluyan tanto movimiento como audio.

En este formato, el fragmento sonoro contemplado es de hasta cinco segundos. También se puede sustituir el sonido original por una grabación propia o un archivo almacenado en el teléfono, según las opciones disponibles en el editor.

Para hacerlo, el usuario debe ingresar al apartado de stickers, seleccionar la opción de creación y elegir un video de su galería. Después podrá revisar las opciones de audio, ajustar el sonido que desea incorporar y enviar el resultado a la conversación.

¿Cuánto puede durar el audio de los stickers?

La duración depende del tipo de contenido utilizado para crear la pegatina. Los stickers estáticos elaborados a partir de fotografías admiten audios de hasta 10 segundos, mientras que los animados creados con videos pueden conservar hasta cinco segundos del sonido original.

Estos límites están pensados para que las pegatinas funcionen como reacciones rápidas dentro de las conversaciones, en lugar de convertirse en una alternativa para compartir mensajes de voz extensos.

¿Por qué todavía no aparece la función en WhatsApp?

Si la opción de agregar sonido no aparece en el editor de stickers, no necesariamente significa que exista un problema con la aplicación. WhatsApp está habilitando la herramienta de manera progresiva, por lo que no todas las cuentas tienen acceso al mismo tiempo.

La función se ha detectado en versiones de prueba y comenzó a aparecer para algunos usuarios, pero su disponibilidad todavía puede variar según el dispositivo y la cuenta. Por esta razón, tener instalada la versión más reciente de WhatsApp no garantiza que el editor con audio ya esté habilitado.