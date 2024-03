Westlife causa furor en concierto en la Arena Monterrey

Westlife se presentó en la Arena Monterrey ante miles de asistentes con The Wild Dreams Tour.

Antier por la noche, alrededor de 40 fanáticas los recibieron en el Aeropuerto Internacional de Monterrey a Shane, Kian y Nicky.

Con un escenario gigante y seis pantallas led, fue como Westlife inició en punto de las 9:06 pm con las canciones "Starlight", "Uptown Girl", "When You’re Looking Like That" y "Fool Again".

La agrupación portaba trajes negros y cantaron un Abba Medley donde homenajearon con "Mamma Mia", "Gimme Gimme Gimme, Money, Money, Money", "Take a Chance On Me", "I have a Dream", "Dancing Queen" y "Waterloo".

En "What about now" se cambiaron de trajes y Nicky portaba un traje de color verde y Shane un traje de color blanco.

Al terminar la canción Nicky habló con el público de Monterrey para pedir que encendieran las lámparas de sus celulares, para tomar la fotografía del recuerdo para sus redes sociales.

Shane recibió un doctor de peluche y el público se emocionó. Las canciones con las que comenzaron son de las más solicitadas por el público, sin embargo parejas, mujeres y familia disfrutaron más de una hora y media de show con los éxitos noventeros.

Acompañado de luces rojas, naranjas y blancas, al ritmo de cada canción, los fondos de pantalla eran en su gran mayoría estrellas y paisajes astrales.

Una de las canciones más inspiradoras y coreadas fue "Flying Withouth Wings".

“Monterrey se la pasaron divertido esta noche” dijo Nicky, haciendo una falsa salida, para regresar con chaquetas llenas de brillos y cerrar con broche de oro con "Hello My Love" y "You raise me Up" y se despidieron del público regio.

