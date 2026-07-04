Wes Anderson y Bill Murray planean un proyecto juntos

Wes Anderson y Bill Murray revelaron en Cinema Paradiso que desde hace años contemplan filmar un western junto a Owen y Luke Wilson

El director Wes Anderson y el actor Bill Murray sorprendieron al público durante una aparición conjunta en Cinema Paradiso, el festival organizado por MK2 en el patio del Museo del Louvre de París, al revelar que llevan años conversando sobre la posibilidad de realizar una película del Oeste junto a Owen y Luke Wilson.

El intercambio ocurrió mientras Anderson presentaba "El Gran Hotel Budapest", uno de los títulos más representativos de su filmografía.

De manera inesperada, Murray subió al escenario y compartió con los asistentes una serie de anécdotas sobre cómo es trabajar con el cineasta durante los rodajes.

Bill Murray bromea sobre trabajar con Wes Anderson

Ante el público, Murray ironizó sobre la personalidad de Anderson en el set, asegurando que el director mantiene un gesto serio durante gran parte de la jornada de filmación.

"La pregunta es: ¿cómo es trabajar con Wes en el set? Como pueden ver, tiene una sonrisa preciosa. Vamos, sonríe. Tiene una sonrisa preciosa, pero la oculta. No nos regala una sonrisa en todo el día".

El actor continuó con las bromas al señalar que, tras terminar una escena, el director no suele mostrar reacción alguna hasta después del postre.

"Puedes hacer una toma , puedes mirar a tu director, puedes terminar la escena, puedes filmar la toma inversa... nada. Pero luego, después de que Wes haya tomado el postre, ahí está de nuevo esa hermosa sonrisa. Así que realmente necesita postre todo el día".

Murray añadió que Anderson "no es feliz a menos que" tenga chocolate o panna cotta, comentario que provocó las risas del público asistente.

Un western que lleva años en conversación

Durante la charla, Murray reveló cuál es el proyecto que más le gustaría desarrollar junto al realizador.

"La película que quiero hacer es una película de vaqueros, porque él es de Texas, y siento que le debe al mundo una película de vaqueros".

Incluso bromeó adoptando un característico andar del Oeste para reforzar su comentario.

Anderson confirmó que la idea no es nueva y que ambos han hablado del proyecto durante muchos años.

"Haremos un western, ¿sabes? Creo. Llevamos muchos años hablando de hacer un western. Creo que Owen y Luke Wilson formarán parte de él… También son de Texas, y creo que es nuestro destino".

Murray ha sido uno de los colaboradores más constantes de Anderson, participando en diez de sus películas a lo largo de casi tres décadas, entre ellas "Rushmore", "Los Tenenbaums", "La vida acuática con Steve Zissou", "El fantástico Sr. Fox", "Moonrise Kingdom", "El Gran Hotel Budapest", "The French Dispatch" y "El plan fenicio". También estaba previsto que apareciera en "Asteroid City", aunque abandonó el proyecto tras contraer COVID en Inglaterra y fue sustituido por Steve Carell.

Cinema Paradiso reúne cine, música y gastronomía en el Louvre

El encuentro tuvo lugar en Cinema Paradiso, un festival de cuatro días organizado por MK2 del 1 al 4 de julio en el Cour Carrée del Museo del Louvre. El evento recibe cada noche a 3 mil espectadores, quienes disfrutan de las funciones al aire libre sentados en tumbonas.

El acceso es gratuito mediante un sistema de sorteo que recibe alrededor de 200 mil solicitudes de entradas cada año.

Elisha Karmitz, codirectora ejecutiva de MK2, explicó que el objetivo del festival es crear experiencias compartidas que combinen cine, música y gastronomía.

"Se parece más a un festival de música donde se proyectan películas que a un festival de cine tradicional".

Según Karmitz, Cinema Paradiso se ha construido durante más de una década con la intención de "convertir las películas en eventos" y generar una sensación de asombro entre el público.

Aunque la entrada es gratuita, Cinema Paradiso cuenta con un presupuesto de producción cercano a los 2 millones de euros, financiado completamente mediante patrocinadores.

El principal respaldo económico proviene del empresario cinematográfico japonés Sr. Kinoshita, quien apoya el festival desde 2019. De acuerdo con Karmitz, sin ese patrocinio el evento no podría realizarse.

Entre los socios también figuran Chanel, que respalda por segundo año consecutivo la edición realizada en el Louvre, y Peugeot, empresa con la que MK2 organizó recientemente una experiencia de autocine durante las 24 Horas de Le Mans.