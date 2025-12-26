Wendy Guevara se desvanece en transmisión en vivo

La influencer, al querer estornudar, forzó de cierta manera la zona previamente operada y sintió un dolor sumamente fuerte en esa zona

La famosa influencer y participante de varios reality shows, Wendy Guevara causó preocupación hacia sus fans por desvanecerse y quejarse de un fuerte dolor en sus costillas en plena transmisión en vivo mientras estaba con algunos acompañantes y algunos seguidores que la reconocieron en un instante en un puesto de comida.

Wendy Guevara había mencionado en sus redes sociales que tenía aproximadamente un mes sin estornudar por la cirugía que se había hecho anteriormente, la cirugía estética que Guevara se Realizó fue una remodelación costal, La remodelación costal es un procedimiento estético que busca modificar la forma del tórax, principalmente reduciendo o afinando la cintura, mediante cambios en las costillas flotantes, es por eso que la parte de las costillas se 'fracturan' y quedan muy sensibles posteriormente a la intervención quirúrgica.

¿Qué causo el malestar?

La influencer al querer estornudar, forzó de cierta manera la zona previamente operada y sintió un dolor sumamente fuerte en esa zona que hasta incluso Wendy insistió que en cualquier momento podría perder el conocimiento, durante varios minutos la persona que estaba comiendo con ella le ayudó tomándola del brazo y tranquilizando de una u otra forma a la celebridad.

Una gran cantidad de expertos en el área de salud como enfermeros y médicos especializados en este tipo de cirugías han mencionado que existen muchos riesgos al realizar este tipo de intervenciones, como problemas respiratorios, debilitamiento de la estructura torácica, mayor riesgo de lesiones internas de la zona pulmonar, posibles cambios en la postura entre otras más.

Preocupación de los fans

Después de lo sucedido, mediante las redes sociales una gran cantidad de fans de Guevara estaba en estado de preocupación al observar lo que pasó en la transmisión en vivo, los mismos fans enviaron mensajes de apoyo y estuvieron al tanto de cualquier información oficial.

Afortunadamente, Guevara no presentó algún tipo de secuela tras esta molestia y sigue en recuperación supervisada por médicos y ha mencionado al mismo tiempo que seguirá informando de manera constante a sus fans su estado de salud.