Wendy Guevara responde a las críticas de la Bogue

La actriz y conductora aseguró que tanto Wendy como el grupo de Las Perdidas representan un 'retroceso' para la comunidad trans en México.

La polémica está servida. Wendy Guevara decidió responder a las declaraciones de Alejandra Bogue, mejor conocida como La Bogue, luego de que la actriz y conductora asegurara que tanto Wendy como el grupo de Las Perdidas representan un “retroceso” para la comunidad trans en México.

Las declaraciones de La Bogue surgieron durante un encuentro con medios de comunicación, donde reconoció que en algún momento apoyó el fenómeno de Wendy Guevara, pero señaló que la popularidad de la influencer habría cambiado la forma en que se percibe a las mujeres trans dentro del entretenimiento.

Además, la conductora aseguró que algunas actitudes de Las Perdidas han generado controversia y consideró que ciertos comportamientos no ayudan a la representación de la comunidad LGBT+.

Sin quedarse callada, Wendy utilizó sus redes sociales para enviar un contundente mensaje que muchos interpretaron como una respuesta directa a las críticas. La influencer aseguró que no busca encajar en etiquetas ni complacer a nadie y dejó claro que su prioridad es vivir su vida siendo fiel a sí misma.

“Me dedico a vivir la vida”, escribió la creadora de contenido, acompañando el mensaje con fotografías de una reciente sesión fotográfica. También invitó a las personas a respetar las decisiones y formas de vivir de los demás.

La controversia rápidamente se volvió tendencia en redes sociales, donde usuarios se dividieron entre quienes respaldan la postura de La Bogue y quienes consideran que Wendy ha abierto espacios de visibilidad para nuevas generaciones.

Cabe recordar que Wendy Guevara se convirtió en una figura histórica al ganar un popular reality show en 2023 y posteriormente consolidar una exitosa carrera en televisión, redes sociales y proyectos de entretenimiento.

Por ahora, ninguna de las dos ha dado señales de buscar una reconciliación pública, pero el debate continúa creciendo entre seguidores, activistas y figuras del espectáculo.