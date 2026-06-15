Wendy Guevara confiesa que quiere convertirse en madre

La creadora de contenido dejó claro que por ahora continúa evaluando todas las posibilidades y siguiendo las recomendaciones de especialistas.

Wendy Guevara volvió a sorprender a sus seguidores al hablar abiertamente sobre uno de los sueños más importantes que tiene para su futuro: convertirse en madre. La influencer y conductora compartió que ya ha comenzado a informarse y a realizar algunos estudios médicos para conocer las posibilidades que tiene de formar una familia.



Durante una reciente transmisión, Wendy reveló que la idea de tener hijos es algo que ha considerado seriamente desde hace tiempo y que incluso ya se ha sometido a diversos exámenes para recibir orientación profesional sobre el proceso.



La ganadora de La Casa de los Famosos México explicó que desea conocer todas las alternativas disponibles y tomar una decisión informada cuando llegue el momento adecuado, pues considera que se trata de una de las responsabilidades más importantes de la vida.



Wendy también señaló que actualmente se encuentra enfocada en sus proyectos profesionales, pero no descartó que en un futuro cercano pueda dar el siguiente paso para cumplir este sueño personal.



Las declaraciones de la influencer generaron una gran cantidad de reacciones en redes sociales, donde miles de seguidores le enviaron mensajes de apoyo y celebraron que compartiera de manera tan transparente sus planes a futuro.



Además, muchos usuarios destacaron el impacto positivo que tendría verla formar una familia, reconociendo el crecimiento personal y profesional que ha mostrado durante los últimos años.



La creadora de contenido dejó claro que por ahora continúa evaluando todas las posibilidades y siguiendo las recomendaciones de especialistas antes de tomar cualquier decisión definitiva.



Mientras tanto, Wendy Guevara sigue consolidándose como una de las personalidades más populares del entretenimiento mexicano, manteniendo una estrecha conexión con su audiencia gracias a la sinceridad con la que comparte distintos aspectos de su vida.