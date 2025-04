Warner Bros prepara una nueva versión de 'El Guardaespaldas', el drama de 1992 protagonizado por Kevin Costner y Whitney Houston, informaron este viernes al medio especializado Deadline los codirectivos de la productora estadounidense, Mike De Luca y Pam Abdy.

Warner estuvo al frente del filme original y ha previsto que la nueva cinta esté dirigida por Sam Wrench, quien estuvo al frente del documental 'Taylor Swift: The Eras Tour', sobre la última gira de la cantante estadounidense.

'El Guardaespaldas' recaudó en su lanzamiento 411 millones de dólares en la taquilla mundial y recibió dos nominaciones al Óscar a mejor canción original por "I have nothing" y "Run to you".

El filme relata la historia de amor entre una diva de la música y su guardaespaldas, interpretado por Costner, en medio de un clima de suspenso derivado de las serias amenazas que recibe la intérprete.

Deadline dice que no se han facilitado detalles sobre el eventual elenco: "Más allá de Swift, hay muchas cantantes que podrían interpretar a la estrella", dice la revista, según la cual el guion estará a cargo de Jonathan A. Abrams ('Juror No. 2').

