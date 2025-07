Walt Disney animatrónico falla: ¿Lo predijeron Los Simpson?

El animatrónico de Walt Disney, parte del espectáculo “Walt Disney – A Magical Life” en la Main Street Opera House de Disneyland, tuvo un fallo técnico en su estreno, generando reacciones mixtas entre los visitantes.

Según un reporte, el animatrónico, diseñado para ser hiperrealista con grabaciones de voz de archivo y gestos basados en la imagen de Walt Disney en 1963, sufrió un mal funcionamiento que causó incomodidad o sorpresa entre algunos asistentes, descrito por ciertos medios como un efecto “asustador” debido a la naturaleza avanzada de su tecnología.

