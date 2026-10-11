Vuelven Cruz y Bardem al cine juntos tras 8 años

La pareja de actores presentó en Londres el filme Búnker, un thriller de suspenso en el que interpretan a un matrimonio acomodado.

Tras un paréntesis de ocho años, la actriz española Penélope Cruz volvió a compartir pantalla con su marido, el también actor Javier Bardem, en el thriller de suspenso “Búnker”, ya que “pesaban más las ganas que el miedo” a la hora de dar el paso, durante las actividades de la 70.ª edición del Festival de Cine de Londres.

Desde la cinta “Todos lo saben” (2018), la pareja de intérpretes no había vuelto a coincidir en una filmación. Este proyecto representa la décima ocasión en la que colaboran en la gran pantalla desde su primera película juntos, “Jamón, Jamón” (1992), e incluyendo “Vicky Cristina Barcelona” (2009).

Sobre la experiencia de volver a trabajar con Bardem y la dirección de la película, Cruz destacó la dinámica que se genera en el set de rodaje.

“Era un proyecto irresistible, con un director al que admiramos mucho y pesaban más las ganas de hacerlo que el miedo a hacerlo. Te da tanto, te sorprende, está ahí como compañero y se crea un baile muy interesante donde cada día puedes aprender algo”.

Asimismo, la actriz señaló que, aunque le agrada repetir colaboraciones profesionales con su esposo, prefiere espaciar estos proyectos para mantener la frescura de la dinámica en pantalla.

Una conexión dentro y fuera de la pantalla

Por su parte, el director francés Florian Zeller detalló que la propuesta cinematográfica fue concebida específicamente para la pareja con el objetivo de explorar la ambivalencia entre la realidad y la ficción. En el largometraje, ambos interpretan a un matrimonio acomodado conformado por Sofía, una editora, y Miguel, un arquitecto de renombre radicado en Londres.

La trama muestra cómo la unidad de la pareja se resquebraja cuando un magnate tecnológico le encarga al personaje de Bardem la construcción de un búnker en Hawái para protegerse. Al respecto, el cineasta explicó la premisa central del filme.

“El mundo tal y como lo conocemos es tan loco, tan aterrador, que entiendo la tentación de aislarnos. Pero creo que esto es algo que deberíamos superar para encontrar formas de volver a conectar con los demás, y de eso trata ‘Búnker’”.

La producción es una coproducción franco-española que cuenta además en su elenco con participaciones de Stephen Graham, Patrick Schwarzenegger y Paul Dano. Su estreno comercial en salas de cine en España se prevé para el 12 de febrero de 2027.