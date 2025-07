Vuelve Oasis; fans en vilo por reencuentro de los Gallagher

La emblemática banda de rock británica Oasis regresa este viernes a los escenarios en el inicio de su esperada gira mundial Oasis Live 25 en Cardiff (Gales), que tiene al mundo en vilo por el reencuentro de los hermanos Liam y Noel Gallagher dieciséis años después de su separación.

Si hay una frase que defina el sentir actual de los seguidores de la banda es, precisamente, el título con el que Oasis bautizó su álbum debut en 1994: '¿Definitivamente, quizás?', pues se preguntan si esta vuelta será permanente o si las peleas entre los Gallagher volverán a anteponerse en su camino musical.

Una discusión a gritos entre los hermanos y una guitarra volando por los aires en las bambalinas del festival Rock in Seine de París en 2009 desencadenó la disolución de la banda, fundada en Mánchester en 1991 y considerada como uno de los iconos del 'britpop' de los 90 y uno de los grupos británicos más importantes de las últimas décadas.

Drogas, alcohol y rock and roll

La rivalidad consanguínea entre Liam y Noel ha sido algo inherente a Oasis desde sus orígenes -y es casi tan encarnizada y mediática como la que mantuvieron con el otro gran grupo 'britpop' de los años 90, Blur-, pues su historial de disputas abarca los últimos 30 años y está aderezado con drogas, alcohol y mucho 'rock and roll'.

"Discutimos sobre todo. O ni siquiera tenemos que discutir, todo lo que tenemos que hacer es mirarnos el uno al otro de una forma determinada y discutimos sin abrir la boca", comentó Liam, el menor de los Gallagher, sobre la relación con su hermano cinco años mayor en su primera entrevista conjunta televisada.

En la banda, Liam aporta su carisma como vocalista principal, siempre con las manos a la espalda o en los bolsillos. Noel lo acompaña a la guitarra y su talento compositivo detrás de los grandes éxitos de la banda, como 'Wonderwall', 'Don´t Look Back In Anger' o 'Stop Crying Your Heart Out', entre otros.

Pero ambos pugnaban por tener el control.

"El problema que tuvo Oasis es que había dos personas compitiendo por el puesto de primer ministro. Esa tensión, ese antagonismo que condujo la banda, la acabó matando", afirmó el periodista musical Paolo Hewitt en el documental 'Oasis: Supersonic' (2016).

"Creo que si fuésemos un par de vendedores de pescado estaríamos dándonos bofetadas con una trucha cada dos por tres", sentenció el pequeño de los Gallagher en el documental.

Pero el grupo se ha curtido a base de abandonos, peleas y golpes.

Como el de la pandereta que Liam tiró a la cara a Noel bajo los efectos de la metanfetamina durante un concierto en Los Ángeles en 1994. O el que el mayor de los Gallagher propinó un año más tarde con un bate de críquet a su hermano pequeño en un estudio de grabación en Gales.

¿Reconciliación real o interés económico?

Tras su separación en 2009, los hermanos Gallagher se profesaron toda clase de insultos y descalificaciones a lo largo de los años, lo que hacía parecer inviable una futura reunión de Oasis.

Liam llegó a decir en una entrevista en el diario The Guardian en 2011 que la banda "nunca" volvería: "Esto no es una solución provisional hasta que Noel y yo recuperemos la cordura y reanudemos Oasis. Esto está acabado".

Ese "nunca" pasó a un "nunca digas nunca, aunque tendría que darse un conjunto extraordinario de circunstancias que nunca se producirían" de Noel en 2023 y culminó el pasado 27 de agosto de 2024 con el anuncio de su esperada gira de reunión.

"Las armas se han silenciado. Las estrellas se han alineado. La gran espera ha terminado. Venid a verlo. No será televisado", escribió Oasis en redes sociales. Pero la gran incógnita es... ¿por qué ahora?

Hay quien piensa que la vuelta de Oasis tiene más motivos monetarios que musicales y algunos afirman que viene desencadenada por el reciente divorcio millonario entre Noel y su exmujer Sara MacDonald, pues según el tabloide británico The Sun los Gallagher podrían ganar hasta 50 millones de libras (casi 58 millones de euros) con esta gira entre conciertos, merchandising y patrocinios.

Este primer concierto, que tendrá lugar en el Principality Stadium de Cardiff, dará el pistoletazo de salida a una gira que previsiblemente llevará a Oasis por una docena de países, desde el Reino Unido hasta Australia, pasando por Latinoamérica (México, Argentina, Chile y Brasil) hasta finales de noviembre, y que ha colgado el cartel de 'no hay entradas' en todas las fechas.

Hace una semana, Beatriz, una seguidora chilena de la banda, preguntó a Liam en X por aquellos fans preocupados por que "posibles conflictos" entre los hermanos acabasen cancelando el tour, ante lo que respondió con un apaciguador: "No son fans, solo pequeños imbéciles. Rkid (el apodo con el que se refiere a su hermano Noel) y yo estamos en ello".

Pero no sería la primera vez que los Gallagher cancelan un tour y también han abandonado antes el escenario en mitad de un concierto. Por eso la expectación que rodea a este reencuentro es máxima, porque nadie sabe si será la última ocasión para ver a Oasis en directo.