Vuelve la película Shrek a la pantalla grande en cines

La aclamada producción celebrará un cuarto de siglo invitando a la audiencia a revivir las icónicas aventuras en el pantano.

La aclamada y recordada película animada Shrek estará de vuelta en la pantalla grande como parte de las celebraciones por su 25 aniversario, aunque aún no han anunciado fechas, la distribuidora Universal Pictures confirmó el reestreno del clásico de DreamWorks Animation, invitando a las audiencias a revivir en salas de cine las icónicas aventuras del ogro verde y sus entrañables personajes en el pantano.

Estrenada originalmente en los cines de Estados Unidos el 18 de mayo de 2001, esta innovadora producción marcó un antes y un después en la industria gracias a su particular sátira de los cuentos de hadas tradicionales.

En su versión original en inglés, la cinta contó con las inconfundibles voces de Mike Myers como el protagonista, Eddie Murphy en el papel de Asno y Cameron Diaz como la princesa Fiona.

Por su parte, la adaptación al español latino se convirtió en un auténtico fenómeno cultural e histórico gracias al icónico trabajo de doblaje estelarizado por Alfonso Obregón (Shrek), Eugenio Derbez (Burro) y Dulce Guerrero (Fiona), cuyos diálogos y adaptaciones tropicalizadas conquistaron de inmediato a millones de espectadores en toda la región.

El anuncio oficial estuvo acompañado por el cartel conmemorativo de la cinta, en el cual se aprecia la emblemática letra "S" con las orejas de Shrek, junto a los inolvidables personajes de la princesa Fiona, Burro, Lord Farquaad y el propio Shrek.