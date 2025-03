Volverá Conan O'Brien como presentador de los Óscar en 2026

El comediante estadounidense Conan O'Brien volverá a presentar la gala de los Óscar, cuya edición se celebrará el 15 de marzo de 2026, anunció este lunes la Academia de Hollywood en un comunicado.

El debut de O'Brien representó un gran logro a la mayor audiencia televisiva en cinco años, con 19,7 millones de espectadores, según datos de la cadena ABC.

Forget the pot of gold—this St. Patrick’s Day, we’re giving you something even better. @ConanOBrien is officially returning to host the 98th Oscars! pic.twitter.com/Z2zOKbGO5Q